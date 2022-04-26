 

Электрические палочки для еды делают любую пищу более соленой и вкусной

26.04.2022, 23:31, Разное
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В ходе исследовательской работы ученых из университета Мэйдзи и их коллег из компании Kirin были созданы электрические палочки для еды, которые способны усилить вкус пищи и ее соленость.

Разработка основана на воздействии электрического тока на соединения хлорида и глутамата натрия. Эти вещества отвечают за соленость пищи и ее вкусовые качества. Волны определенной длины помогают сделать еду гораздо более привлекательной.

Ученые утверждают, что электрические палочки абсолютно безвредны, так как работают на токе, который никак не вредит здоровью и даже не ощущается человеком.



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