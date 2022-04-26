Больше чеснока в рационе и прохладный душ для тонуса: несколько секретов красоты француженок

Особый шарм француженок не дает покоя представительницам прекрасного пола во всем мире. Что же такого особенного в этих девушках, что их считают одними из самых красивых и привлекательных на планете? Пожалуй, их умение ухаживать за собой, а также безупречное чувство стиля и вкуса.

Рассматриваем эффективные секреты красоты женщин из Франции.

Ежедневная SPF-защита

Француженки следят за состоянием своей кожи. Они прекрасно осведомлены о губительном влиянии лучей солнца, поэтому пользуются средствами с SPF-защитой. Любая уважающая себя француженка вместо тонального крема выберет в качестве основы увлажняющий с защитой от ультрафиолета.

И, кстати, шляпки француженки тоже не просто так носят. Они выбирают такие головные уборы, которые бы скрывали их лица от солнца. Зачастую это либо кепки, либо широкополые шляпы.

Детокс-суп из лука-порея

В отличие от репчатого лука, порей не раздражает слизистую желудка. Он хорошо утоляет голод, способствует нормализации пищеварения. Вот, почему суп из этого овоща есть в рационе питания француженок.

Рецепт его весьма прост: килограмм лука залить восемью стаканами воды, после кипения томить на маленьком огне полчаса, затем взбить в блендере, добавив приправы по вкусу.

Больше чеснока в рационе

Чеснок – это очень полезный продукт. И не только в плане профилактики простудных заболеваний. Дело в том, что в нем содержится много антиоксидантов. Эти вещества – природные натуральные компоненты, препятствующие процессу старения. Чем больше чеснока в рационе, тем моложе вы выглядите и тем больше у вас шансов избежать признаков преждевременного старения. Вот, почему данный продукт имеется в рационе питания француженок.

Единственный его минус – это специфический запах. Однако это не проблема, когда есть петрушка. Достаточно пожевать листик – и запаха как не бывало.

Прохладный душ для тонуса

Француженки стараются не умываться горячей водой и также избегают высоких температур при принятии душа. А все потому, что они знают: горячая вода сушит кожу. Из-за этого могут возникнуть морщинки. Вот, почему следует принимать душ прохладной водой. Обратите внимание: не холодной, а именно прохладной. Только тогда улучшится кровообращение и вы сможете ощутить прилив сил и бодрости.

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Работа ради жизни

Француженки не живут для того, чтобы работать. Они не изнуряют себя чрезмерной занятостью, плотным графиком. Для них важно, что минимум раз в неделю был полноценный выходной. В рабочий день должен быть обеденный перерыв: тоже полноценный, где-то с час.

Француженки заботятся о себе, бережно относятся, поэтому стараются высыпаться не менее восьми часов в день. Они осведомлены о том, что недосып может крайне негативно отразиться на их внешности.

Крема в холодильнике

Француженки обычно хранят крема в холодильнике. Во-первых, потому что здесь продукция хранится дольше: все из-за воздействия низких температур. Во-вторых, прохладные крема эффективно снимают отеки и даже способны улучшить цвет лица.

Мицеллярная вода

Вода из-под крана не всегда отличается хорошим качество. В ней может быть много вредных примесей, что негативным образом может отразиться на коже при умывании. Плюс нередко из-за воды из-под крана кожа пересушивается и начинает шелушиться.

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Вот, почему француженки предпочитают умываться мицеллярной водой. Делают они это и утром, и вечером.

Красота и качество в еде

Француженки – не те девушки, которые будут поглощать еду на бегу. Они не слишком жалуют фастфуд. Француженки предпочитают обедать неспешно, в спокойной обстановке, смакуя каждый кусочек. Для них имеет значение красота и качество в еде. Лучше они съедят изысканное блюдо, но маленькой порции, чем будут оправлять в рот все, что попадется под руку. В этом заключается секрет их стройной фигуры.

Минимум косметики

Француженки пропагандируют естественную красоту. Они стараются пользоваться декоративной косметикой по минимуму, не пытаются скрыть и замаскировать какие-то недостатки. Француженки принимают себя такими, какие они есть, подчеркивая индивидуальные особенности. Возможно, поэтому в каждой жительнице этой европейской страны есть свой шарм, своя уникальность. Они не стремятся к тому, чтобы походить друг на друга, придерживаясь одинаковых стандартов красоты, как это делают те же американки, например.

Актриса Катрин Денев признавалась, что в ее косметичке можно найти разве что туши для ресниц да помаду либо блеск для губ. С помощью этих простых средств ей удавалось сделать красивый макияж.

Духи вместо одежды

Жительницы Франции любят пользоваться парфюмами. Они их подбирают и по погоде, и под настроение, как будто используя вместо одежды. Француженки считают, что у каждой женщины должен быть уникальный запоминающийся аромат. Вот, почему в коллекции у местных жительниц так много парфюмов на разные случаи жизни. И каждая выбирает для себя “ключевые” индивидуальные нотки при подборе того или иного аромата.