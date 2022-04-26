Мнение: Местоимения и слияние границ

Оказалось вчера, что с плохими и хорошими местоимениями у многих сложности.

Даже с “мы”.

А ведь по употреблению местоимений легче всего отследить свое и чужое слияние границ.

Под слиянием границ мы имеем в виду такое положение вещей, когда человек путает свои и чужие ресурсы.

К ресурсам относится все, чем человек может пользоваться сам, посредством своей воли, включая физическое тело, финансовые активы, энергию в разных видах.

В основном, путая свое и чужое, человек пытается захватить себе побольше, урвать чужой кусок.

Часто при путанице границ человек и свое сливает, то немногое свое, что у него есть, но происходит это всегда из-за того, что он хочет урвать чужое.

Настоящей щедрости при слиянии границ не бывает, потому что для щедрости человек должен очень хорошо видеть границы, где его, а где чужое, и сознательно делиться своим. А при слиянии границ часто делятся чужим. Например сливают родительские деньги, разбазаривают то, что им не принадлежит. Свое тоже отдают, чтобы получить чужое, и оказываются без всего.

Чем лучше человек видит границы, тем прочней его опора на себя, тем красивей его поведение, тем быстрей и больше растет его фигура, тем больше его КП (красное поле). От КП же зависит успех любого дела.

С материальными вещами все относительно ясно и при желании всегда можно увидеть, где личная собственность, где общая, где чужая. А вот что касается нематериальных вещей, здесь царит настоящая неразбериха, и только люди с очень хорошими границами (то есть очень хорошим чувством границ) ясно видят, где чужие ресурсы: чужая воля, чужое время, чужая энергия. Для всех остальных это туман или даже темный лес.

И мы пробуем с этим туманом разбираться.

Вот по личным местоимениям довольно легко увидеть, где у человека слияние границ и какое.

Почему-то вчера с этим путались, хотя все просто.

Смотрите.

“Мы” (наш, с нами, у нас и т.д.) – это местоимение объединяющее человека с кем-то еще в единое целое.

Плохое мы – это когда человек пытается объединиться с кем-то на выгодных для себя и невыгодных для другого условиях.

Выгодные всем условия – это когда вложения примерно равны и власть равна.

Поэтому плохое мы бывает в двух главных случаях:

1) когда человек говорит “мы” про тех, кто в данной области намного его превосходит,

2) когда он выступает как уполномоченный без полномочий.

Понятно, почему люди не видят, что 1) с ними не хотят быть “мы” в конкретном вопросе те, чей уровень намного выше и вложений куда больше?

– Мы победили, – от диванных войск или диванных болельщиков плоховатое мы, но не очень плохое, учитывая, что и армии и футбольной команде приятно, когда за них болеют. Корректнее было бы “наша армия победила” – здесь есть и нормальное мы (наша) и отдача долга тому, что побеждал не ты на диване, а армия или команда.

– Мы – один народ, – плохое мы, если речь о тех, кто мечтает сепарироваться и отделиться. Как и “мы одна семья” про мечтающего о разводе супруге или про дальнего родственника, которые терпеть вас не может. Если речь о близком родственники, мы – не такое плохое, даже если он вас не любит, поскольку вы озвучиваете факт, пусть и неприятный ему.

– Мы – герои, – плохое мы, если вы говорите это реальному герою, а сами вы ничего такого не сделали.

– Мы справимся, – плохое мы, когда справляться вы собираетесь за деньги другого.

– Мы что-нибудь придумаем, – когда придумает по факту другой. И так далее.

Понятно с этим?

Откуда возникает раздражение второго ясно? Его вложения, его статус или предполагаемые траты куда больше, а вы облекаете это в демократичное “мы”. Таким образом вы присваиваете себе часть. И даже если другой очень щедр, если он и сам собирался все для вас сделать, его такое деловитое распоряжение его ресурсами обязательно покоробит.

Обратите внимание. Большинство людей не рефлексируют, что именно их покоробило и отвратило от вас, потому что не разбираются в теме границ, не видят и не формулируют дефектов. Это новая тема, для многих очень новая и непривычная. Однако раздражение чувствуют практически все.

И это еще не самое плохое.

Хуже то, что от стремления примазаться уменьшается ваше КП и это происходит независимо от раздражения второго, точнее одновременно с ним. Каждый раз, когда вы попытались присвоить чужое, ваше КП становится меньше. Просто помните об этом пока, мы это будем еще подробно разбирать.

Другая причина плохого “мы” связана не столько с присвоением чужих вложений, сколько с присвоением полномочий выступать от чужого лица.

– Мы думаем (видим, считаем) вот так-то, – вас должны специально уполномочить озвучить общее мнение, как команда на игре “Что, где, когда?”, иначе это плохое мы.

– Мы так влюблены, – это признание себе в любви от лица другого. Чтобы это было мило, а не плохое мы, влюбленность второго должна быть очевидна тем, кому вы это говорите. Иначе вы выглядите не очень.

– Нам так хорошо вместе, – тоже самое.

Обратите внимание, некоторые, ловя себя на плохом мы, исправляют его таким вот образом:

– Я влюблена, Михаил говорит, что тоже любит.

Так они пытаются делить границы, избегать плохого мы, но получается не очень.

Не выступать за другого – это значит вообще не выступать. “Я влюблена” – и все. О чувствах Михаила может говорить сам Михаил или никто. Не стоит сомневаться, люди разберутся и без вас, если им надо. А ваше стремление выступить за Михаила – против вас.

Когда вы сообщаете “Михаил говорит, что тоже”, вы показываете, что вам очень важно выступить за Михаила и вы выступаете с ссылкой на его слова ради достоверности. Эффект такой же как и от плохого мы.

Вообще наблюдать за людьми, которые стали замечать баги и другие дефекты границ и пытаются их как-то прятать, довольно интересно.

Плохое мы исчезает только в одном случае, когда вы начинаете уважать чужие ресурсы.

Вы не хотите себе присваивать ни чужой статус, ни чужие вложения, ни выступать от чужого лица.

Если же у вас остается стремление что-то присваивать, то как бы вы ни прятали плохое мы, вы не сможете его спрятать.

То есть отслеживать плохие личные местоимения надо просто, чтобы обратить внимание на свой дефект, а устранить его одной лишь переформулировкой не получится.

Получится длинно, нудно, грузно, витиевато, а суть останется та же. То есть получится хуже, чем просто плохое мы.

Многие запутались вчера с плохими вы, они и я.

Все они работают по тому же принципу, что и плохое мы.

Присвоить чужое – это в том числе разделить свою личную ответственность с кем-то, так вы присваиваете чужое сильное плечо, чужие ресурсы, которыми человек будет расплачиваться за ваш косяк.

Так работает плохое они.

Это они, а не я.

Нормальное они – это когда вы и правда ни при чем, совсем ни при чем.

Плохое они, когда это в том числе и ваша ответственность, а вы хотите отмежеваться.

Попробуете еще примеры привести? И плохого они, и плохого вы.

Плохое вы, когда вы обвиняете кого-то, навешивая на него одного коллективную ответственность.

В чем отличия между плохим они и плохим вы? Они – личное местоимение в третьем лице, вы – во втором.

Когда вы говорите кому-то о вине третьей стороны, вы оправдываетесь.

Плохое местоимение в третьем лице = оправдание мимо границ (баг Оправдашка), то есть стремление снять с себя ответственность.

Когда вы говорите кому-то о его вине, вы обвиняете.

Плохое местоимение во втором лице = обвинение мимо границ (баг Попрошайка), то есть стремление навесить на человека ответственность за свою проблему.

Вы можете увидеть, что “они” и “вы” – это множественное число, если это не “Вы”.

Чем это отличается от “он”, “она” и “ты”?

В единственном числе местоимения более конкретны. Идет речь о конкретной женщине или конкретном мужчине.

Поэтому такие местоимения не бывают плохими (кроме “я”, я плохим бывает). Дефект границ может быть в формулировке, но под местоимениями в единственном числе слияние границ не скрывается. Есть он, есть она, есть конкретный ты, к которому обращается человек.

Слияние границ прячется всегда под коллективными или парными формулировками, вот где легко чужое выдать за свое, а на одного навесить общую ответственность.

То есть чтобы успешно мухлевать с границами, надо смешивать свои и чужое в общее, а дальше делить его так, чтобы себе доставалось больше.

Но больше достается только в иллюзиях под короной.

В реальности КП сокращается и достается все меньше и меньше.

Пожалуйста, не путайте адекватные мы, они, вы и хорошие.

Адекватные – это просто нормальные, по существу, информативные, без мухлевания с границами.

Хорошими мы называем такое употребление личных местоимений, которое позволяет растить КП быстрей.

С хорошими подробней еще разберемся.