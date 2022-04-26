NBC – когда дом как неродной — в США фиксируют рекордный рост арендных ставок

В Америке продолжают быстро расти ставки на аренду жилья — и многие американцы теперь обнаруживают, что больше не могут себе позволить прежний уровень комфорта, передаёт NBC. По информации канала, сильнее всего рост ощущается в южных штатах, куда благодаря повсеместному введению удалёнки устремилось немало специалистов: в некоторых городах квартиросъёмщики столкнулись с повышением стоимости аренды почти вдвое.

Из-за стремительного роста ставок на аренду жилья становится всё больше американцев, которым приходится задумываться о том, где на самом деле их дом.

МУЖЧИНА: Ощущения определённо такие, что такими ценами на аренду нас из Бостона совсем вытесняют.

МУЖЧИНА: Раньше было 3,5 тысячи, теперь — 6,8.

Арендные ставки растут по всей территории США от одного побережья до другого — и растут они такими темпами, каких не наблюдалось несколько десятилетий. По данным одной компании, занимающейся исследованиями рынка недвижимости, в среднем по стране рост составил рекордные 11,3 процента.

Самый резкий рост наблюдается на юге, куда после пандемии решили перебраться многие граждане, прельстившись возможностью работать удалённо и более тёплым климатом. Из первой тройки городов — рекордсменов по росту арендных ставок все три расположены в штате Флорида. На первом месте — город Нейплс на побережье Мексиканского залива: там во время пандемии аренда подскочила в среднем на 39 процентов.

Всего в нескольких часах езды на юг от Нейплса, в Майами-Бич, «холодный душ» пришлось испытать Эвану Россу — домовладелец сообщил мужчине, что повышает арендную плату почти в два раза.

ЭВАН РОСС, житель Майами: Мне предложили либо платить ежемесячно шесть с половиной тысяч долларов, либо оплатить аренду на год вперёд одним чеком на 72 тысячи долларов — тогда месяц аренды обошёлся бы в шесть тысяч. Такой вариант владельца тоже устраивал.

Эван вместе с женой планировали приобрести жильё, но цены на недвижимость и процентные ставки по кредитам выросли так, что им это стало просто не по карману — и теперь они пытаются найти другие варианты для съёма.

МОРГАН ЧЕСКИ, корреспондент NBC News: Но ведь где бы вы сейчас ни искали себе жильё, вы в любом случае ожидаете серьёзного роста ставок, правильно?



ЭВАН РОСС: За съём нам придётся теперь платить больше, чем когда-либо раньше — здесь никаких сомнений нет. Вопрос только в том, куда мы поедем и чем нам придётся пожертвовать.



В Техасе отыскать жильё по приемлемой цене тоже становится всё сложнее: по данным сайта realtor.com, в Далласе аренда подскочила за минувший год на 21 процент.

СТОРРИ ФЕРРЕЛЛ, риэлтор из Далласа: В Даллас переезжает так много людей, что квартир просто не хватает.



Риэлтор Сторри Феррелл рекомендует съёмщикам воспользоваться услугами специалистов по поиску объектов — или же рассмотреть вариант пока отказаться от переезда, поскольку даже с учётом роста арендной платы искать новое жильё с теми же удобствами будет ещё дороже.

СТОРРИ ФЕРРЕЛЛ: У меня за один апрель было столько случаев, когда клиент говорит: «Хорошо, столько платить я готов, давайте заключать сделку», потом идёт домой вечером — а объект сразу уходит, что я их все и не упомню. А ведь потом люди уже не могут найти для себя варианты, всё разбирают.



А поскольку, по прогнозам экспертов, ставки будут расти вплоть до конца года, следовать старой пословице и «жить там, к чему душа лежит», может влететь в копеечку. Морган Чески, NBC News, Даллас.

Дата выхода в эфир 25 апреля 2022 года.