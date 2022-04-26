GT – Китай планирует испытать новую систему мониторинга и защиты от астероидов уже в 2025 году

Китай планирует в ближайшее время создать новую систему мониторинга и защиты от астероидов, чтобы можно было провести первые технические испытания уже в 2025 году. Об этом объявил в выходные У Яньхуа, заместитель главы Китайского национального космического управления (CNSA). Эксперты надеются, что это позволит заранее предотвращать опасные инциденты и столкновения Земли с астероидами наподобие того, который произошёл в 2013 году в российском Челябинске, пишет Global Times.



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Китай намерен приступить к созданию системы мониторинга и защиты от околоземных астероидов, чтобы внести свой вклад в защиту Земли и помочь человечеству справиться с угрозой потенциально опасных столкновений. Об этом заявил заместитель главы Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа, выступая на телевидении в прошедшее воскресенье, когда в Китае отмечался День космоса, пишет Global Times.

По его словам, планируется развернуть современную систему мониторинга и защиты от астероидов, чтобы предотвратить опасные столкновения с космическими кораблями или с Землёй. Первый технический эксперимент с применением новыой системы Китай планирует провести уже в 2025 году на потенциально опасном астероиде, внимательно отслеживая его траекторию и атакуя, чтобы изменить его орбиту, говорится в статье.

Как пояснил замглавы Китайского национального космического управления, вначале будет создана наземная и космическая система мониторинга и предупреждения о приближающихся астероидах, чтобы можно было внести их в каталог и тщательно проанализировать, какую угрозу они могут представлять для деятельности людей в космосе. А затем будут разработаны соответствующие технологии, позволяющие устранять эти угрозы, пишет Global Times.

В управлении уже разрабатывается программное обеспечение, позволяющее моделировать возможные столкновения с астероидами, сближающимися с Землёй, и отрабатывать варианты защиты, рассказал китайский чиновник. По его словам, таким образом Пекин внесёт свой вклад в защиту нашей планеты, чтобы противостоять общей угрозе и взять на себя ответственность сообща с другими странами, отмечается в статье.

По оценкам экспертов, новая китайская система защиты от астероидов может стать важным инструментом в борьбе с угрозой столкновения астероидов с Землёй. И это ещё одно практическое решение для устранения потенциальной опасности для человечества, которое Китай предлагает реализовать вместе ради общего будущего, подчёркивается в статье.

Как рассказали журналистам Global Times источники, знакомые с реализацией этой инициативы, в настоящее время она проходит этап создания и утверждения проекта, что предполагает тесную координацию нескольких специализированных отделов. «Глядя на кратеры разного размера, возникшие на Луне от ударов астероидов, становится очевидным, что столкновение с астероидом не является чем-то необычным или нереальным для человечества», — пояснил Ли Минтао, профессор Национального центра космических наук Китайской академии наук.

А военный эксперт и наблюдатель за космосом Сун Чжунпин заявил в интервью Global Times, что в настоящее время США и РФ также создают системы для мониторинга астероидов. Поэтому новая система Китая может стать важным практическим дополнением для вклада в общую борьбу с угрозами столкновения астероидов с Землёй и защитить человечество от возможных катастрофических инцидентов, которые «способны положить конец всей человеческой цивилизации», подчеркнул он.

Последний крупный инцидент столкновения астероида с Землёй произошёл в 2013 году в районе российского города Челябинска, напоминает Global Times. Тогда околоземный астероид диаметром около 18 метров вошёл в атмосферу и взорвался на высоте 30 км над землёй. Мощность этого взрыва равнялась примерно 30 атомным бомбам, в результате более 1500 человек получили ранения и более 3000 домов было повреждено, говорится в статье.

Российские власти позднее подтвердили факт падения метеорита на территории РФ и подчеркнули, что это доказывает уязвимость нашей планеты перед подобными угрозами, поэтому для предотвращения подобных инцидентов в будущем необходимо создавать системы космической защиты, пишет Global Times.

В свою очередь, США также разрабатывают тестовую систему, нацеленную на «двойное перенаправление» астероидов. В рамках этой миссии, которая стартовала с Земли в ноябре 2021 года, планируется намеренно направить космический зонд для его столкновения со спутником малой планеты Диморфос двойного астероида Дидимос, чтобы оценить, насколько удар космического корабля потенциально может способствовать отклонению астероида, движущегося по курсу столкновения с Землёй, от опасной орбиты, поясняется в статье.

Как считают эксперты, в настоящее время наиболее практичной мерой, позволяющей избежать угрозы, является намеренное раннее столкновение с опасным для Земли астероидом, чтобы можно было изменить его первоначальный курс. Для этого Китаю также потребуется создать ракету-носитель с исключительно мощной тягой, чтобы выйти в авангард новейших мировых технологий по защите от астероидов, заключает Global Times.