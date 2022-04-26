Болезнь почек теперь можно диагностировать по капле крови

Эксперты из Российской Федерации провели исследование, в результате которого был разработан новый способ диагностики патологий почек. Он уже протестирован, точность и скорость анализа проверили на подопытных с хроническими заболеваниями почек.

Научные сотрудники Самарского университета имени Королева и Самарского государственного медицинского университета воспользовались усилителем сигналов на основе эффекта плазмонного резонанса. Это позволило им разработать тест крови, не имеющий аналогов.

Также преимущество нового способа исследования почек заключается в том, что он может обнаружить патологию всего по одной капле крови. По дешевизне теста сравниться с ним не может ни один зарубежный аналог.