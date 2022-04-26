В дополнение к лакам и гелям: фольга поможет укротить непослушные волосы

Непослушные волосы можно привести в порядок не только с помощью лака и гелей для волос, но и фольги. С алюминиевой фольгой ваши волосы станут более гладкими, послушными и ухоженными. Если ваши локоны далеки от совершенства, то не спешите бежать в парикмахерские или салоны красоты. Все необходимое может оказаться у вас дома.

Послушные волосы с помощью простого средства

Если вас природа наградила вьющимися волосами, то не стоит слишком сильно радоваться. Ведь они требуют правильного ухода. В противном случае ваши волосы будут неряшливыми, спутанными, лишенными блеска. Можно пользоваться различными средствами для придания гладкости. Однако они стоят недешево. Предлагаем попробовать простой трюк, который не потребует больших денежных вложений. В последнее время он активно распространяется в социальных сетях. Вам понадобится фольга. Многие модницы знают, что используется она для окрашивания волос. Но у нее есть и еще одно важное применение. Фольгу можно с большим успехом применять для улучшения внешнего вида ваших волос.

Волшебная фольга

Вы сомневаетесь, что этот материал способен устранить излишнюю пушистость волос? Не стоит! Хотя поначалу это звучит слишком неправдоподобно. Однако многие красавицы в социальных сетях демонстрируют успешные результаты использования фольги. Как здорово, что есть лайфхаки, облегчающие нашу жизнь.

Использование простого средства для того, чтобы получить волосы как после салонной укладки, – это звучит действительно здорово. Пора уже перейти к самому способу! Берете лист фольги и несколько раз проводите им по чистым и сухим волосам. В соцсетях говорят о том, что вьющиеся волосы мгновенно становятся гладкими и прямыми. Фольга помогает убрать статистическое электричество. Результат – блестящие волосы! Но действительно ли нам придется в будущем позабыть о проблемах с вьющимися волосами?

Алюминиевая фольга действительно помогает с непослушными волосами?

Многие люди с изрядной долей скептицизма относятся к лайфхакам из Интернета. К сожалению, многие из них на практике разочаровывают. Тем не менее способ с фольгой попробовать все-таки стоит! Вьющуюся гриву полностью приручить вам все-таки не удастся. Но результат вас способен весьма удивить и порадовать! После применения фольги волосы становятся более гладкими и аккуратно уложенными. Правда, хватает полученного эффекта всего лишь на пару часов. А потом пользуйтесь или снова фольгой, или спреем для волос. Воспользоваться вам данным способом или нет – решайте сами!