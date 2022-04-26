Мнение: Сэм украл тушёнку

Я читал историю, как продавцу галантерейного магазина хлопнули на прилавок пачку женских трусов с требованием вернуть деньги. Продавец удивился, так как его магазин вообще трусами не торговал. Недовольный посетитель настаивал: «Да какая разница, вы все там одна шайка».

Читатели пишут, что Россия должна отдать иностранцам долги. Но ведь иностранцы — не «одна шайка». Мы имеем дело с кучей разных иностранцев. Наши деньги украли одни иностранцы (во главе с Джо Байденом), а в долг нам давали совсем другие иностранцы, которые ни в чём перед нами не виноваты.

Цитирую из переписки:

На сайте Центробанка России написано, что мы будем платить по нашему долгу в рублях, при этом кредиторы из стран, которые ввели санкции против России, смогут получить деньги только на счета типа «С». Вывести эти деньги из России будет нельзя: эти деньги можно будет потратить или на покупку ценных бумаг, или на уплату налогов.

http://cbr.ru/press/event/?id=12736

Такую ситуацию нельзя признать полностью справедливой — всё-таки этот инвестор когда-то привёз свои деньги, заработанные где-то в другой стране, в Россию, и одолжил их или России, как государству, или какой-то русской фирме. Если теперь он хочет вывести их (преумноженные или в уменьшенном размере) — всё-таки это его деньги. Отдать рублями — этот шаг я понимаю (и инвесторы бы поняли). Но отдать рублями и не давать вывести иначе, чем на этот счёт особого типа С — это неточно называть «мы отдали, просто в другой валюте в связи с тем, что американские банки не проводят наши платежи».

Допустим, инвестору пришло время купить дом — у него ребёнок женится. В его стране. И тут раз — такая история. Ему не нужны российские 30-летние ОФЗ, ему дом нужен.

Этот шаг наказывает всех инвесторов из конкретной страны за действия правительства этой страны. Даже если инвестор не одобряет действия своего правительства. Я не знаю чисел — возможно, другого решения у наших властей и не было. Но если было — в репутационном смысле, боюсь, это может отразиться нехорошо, если наши не начнут отдавать хоть в каком-то виде, позволяющем вернуть ну хотя бы половину от изначально вложенного. Именно это, на мой взгляд, назовут дефолтом (не выплату в рублях вместо долларов, а перевод на счета особого типа без права с них сделать желаемый перевод в валюте в ту страну, откуда изначально деньги к нам пришли).

Что же, давайте разберём.

Россия свою часть обязательств по внешнему долгу полностью выполнила, когда отправила платёжки в банк. Денег у нас на счетах достаточно. Если США отказались перечислять деньги кредиторам, это не наша проблема, это проблема кредиторов и США. Мы ничего никому не должны: наши обязательства в долларах, а если доллар превратился в тыкву, тут уже мы ни при чём.

С констатации этого факта надо начинать любой разговор — Россия свои обязательства выполняет, все претензии по выплате нашего внешнего долга надо теперь адресовать к США. (Точнее, к США и к их прихвостням, но я для простоты буду дальше писать просто США).

Идём дальше. Так как мы с кредиторами оказались в одной лодке, так как нас всех кинули американцы, Россия готова в добровольном порядке пойти кредиторам навстречу. Выплатить им деньги в рублях. Контрактами это не предусмотрено, но нам это всё же выгодно, так как мы тем самым показываем, что являемся надёжным партнёром, и что с нами выгодно строить долгосрочные отношения. Сторонние наблюдатели видят такую картину:

1. США украли деньги кредиторов, отказавшись исполнять свои обязательства по проведению долларовых платежей.

2. Россия помогает кредиторам спасти их инвестиции.

Такой контраст портит репутацию США, а это сейчас нам важно, так как американцы ведут против нас войну.

Внешний долг у России небольшой, так что мы можем себе позволить роскошь заплатить кредиторам дважды: один раз через укравших наш платёж американцев, а второй раз в рублях, то есть через валюту, которую американцы не смогут украсть.

Схема примерно такая: мы в турпоходе, в лесу. Перед походом мы сказали, что с нас тушёнка, и даже взяли консервы с собой. Ночью Сэм украл тушёнку из нашего рюкзака и закопал её где-то рядом с лагерем, так что вот прямо сейчас мы отдать наш долг тушёнкой не можем. Однако мы наловили достаточно рыбы, так что у нас всё равно есть, что положить в общий котелок.

Теперь нюанс. Американцы рассчитывали, что мы или откажемся платить вовсе, и тогда можно будет раструбить через «независимые СМИ», что мы якобы дефолтнули, или заплатим в долларах, которых у нас мало, уронив тем самым курс рубля. Возвращаясь к аналогии с турпоходом — укравший тушёнку Сэм надеялся, что мы купим тушёнку у его друзей, которые, пользуясь отсутствием магазинов в лесу, зарядят нам десятерную цену. Но Россия вместо этого спокойно заплатили кредиторам в рублях. Да, контрактами это не предусмотрено, но так-то мы вообще не обязаны платить. Пусть кредиторы радуются, что вообще получили деньги.

То же самое со счетами типа «С», на которые поступят деньги для кредиторов. ЦБ временно запретил кредиторам выводить эти деньги из России. Если бы запрета не было, кредиторы просто купили бы на рубли доллары и перевели их за рубеж, а так как США дефолтнули по доллару, наш запас долларов временно ограничен. Образовалось бы давление на рубль, которое сейчас нам совершенно не нужно. Поэтому кредиторов обяжут держать деньги в России, пока мы не перестроим внешнюю торговлю с валюты ворья (долларов и евро) на юани, рупии и прочую валюту порядочных государств. Полагаю, это займёт полгода-год. Дальше наш ЦБ снимет ограничения, кредиторы спокойно поменяют рубли на юани, например, и выведут их, куда захотят. Кредиторам открыт доступ на Московскую биржу, так что они смогут купить ОФЗ и получать на свой долг проценты. Некоторые даже неплохо заработают, ибо рубль стабилен, а ставки по ОФЗ очень хороши.

Есть ещё один нюанс. Наша задача — побудить кредиторов внести свой вклад в атаку на США, заставить их подать на американцев в суд. Понятно, что сильнее всего навредить властям смогут их собственные граждане, какие-нибудь условные американские пенсионные фонды. Поэтому заплатить кредиторам рублями, но не давать вывезти из России — то, что доктор прописал. С одной стороны, при таком раскладе всем понятно, что злодей — США, а Россия помогает. С другой стороны, хоть Россия и помогает, но на руках-то у кредиторов долларов пока что нет, отставным пожарным и полицейским платить нечем. Следовательно, не остаётся иного варианта, кроме как подать на власти США в суд за незаконную блокировку платежей.

Некоторые горячие головы предлагали: давайте просто спишем все наши внешние долги. Если бы мы так сделали, у нас не было бы столь серьёзного морального превосходства над США, как сейчас. Сейчас американцы — презренные воры, русские — ответственные деловые партнёры. Куда как более выгодная для нас конфигурация.

А вот забрать наши деньги в качестве компенсации мы можем… у иностранных предприятий, решивших закрыть бизнес в России. У тех же ИКЕА и МакДональдса, например, которые владеют в России недвижимостью на огромные суммы.

Юридический ход мысли тут следующий. Есть преступники — США. Они пытаются навредить нам, вводя незаконные санкции. Когда иностранная компания закрывает свой бизнес в России (не переоформляет на лицо из нейтральной страны, а именно закрывает), она тем самым принимает деятельное участие в санкционной агрессии. Так как это преступление, мы имеем полное право конфисковать орудие преступления, то есть вот этот самый закрывающийся бизнес. Законы, предусматривающие ответственность за участие в санкциях, уже в работе у депутатов, довести инструмент до рабочего состояния — вопрос очень небольшого времени.

Тут, кстати, воровство американцами наших ЗВР тоже развязывает нам руки. Если бы мы забрали у ИКЕА земельные участки в ситуации, когда американцы запретили, например, продажу нам сериалов Нетфликс, это выглядело бы некрасиво, бизнес такого не любит. Сейчас, однако, бизнес отнесётся к конфискации имущества у преступников с одобрением и пониманием.

1. США украли у России 300 млрд долларов.

2. ИКЕА приняла участие в санкционной агрессии США против России.

3. Мы имеем право конфисковать у ИКЕА собственность, чтобы компенсировать часть украденного её подельниками.

Полагаю, впрочем, до массовой конфискации дело не дойдёт — большая часть западных компаний или продаст свои бизнесы нейтральным лицам, или сама по-тихому откроет их заново. Однако всё же стоило бы показательно кого-нибудь выпороть. Даже не ради денег, а чтобы отправить послание: участие в санкциях против России — плохая идея, за русофобию надо платить.