Мнение: Теракты в Приднестровье

Обостряется ситуация в Приднестровье.

За сутки.

1. В Тирасполе из гранатометов атаковано здание МГБ ПМР. Обошлось без жертв.

2. Уничтожено две вышки радиосвязи на севере ПМР, которые транслировали российский радиоэфир.

3. 60-мм минами НАТОвского образцами атакован аэродром в районе Тирасполя. Сбрасывали мины с дронов.

Налицо попытка раскочегарить замороженный конфликт в ПМР, дабы создать для РФ дополнительный очаг напряженности.

Что весьма симптоматично в свете заявлению от МО РФ о том, что в планах стоит выход к границе с Приднестровьем.

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