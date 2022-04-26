Мнение: Коротко по Украине. 25.04.2022
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Коротко по Украине. 25.04.2022
1. Мариуполь.
Гуманитарный коридор ожидаемо не сработал. Очевидно, что Украина не договороспособна. Продолжались вялотекущие боевые действия в северо-восточной части «Азовстали». По словам мэра Мариуполя, ее восстанавливать не будут. А вот завод им. Ильича и «Азовмаш» — будут.
2. Запорожье.
На линии Васильевка—Орехов—Гуляйполе без изменений. В Васильевке подняли российский флаг. К востоку от Гуляйполя — бои. ВСУ отмечает продвижение ВС РФ на 7-10 км. Основное продвижение идет между Гуляйполе и Великой Новоселкой. Темпы продвижения — невысокие.
3. Угледар.
Серьезные бои в районе Новомихайловки и Великой Новоселовки. Существенного продвижения нет.
4. Марьинка.
Существенного продвижения в поселке нет, как и ранее идут позиционные бои около террикона.
5. Авдеевка.
В промке Авдеевки без изменений. Усиливаются бои за Новоселку-2. Армия ДНР явно будет стремиться перерезать трассу Константиновка—Авдеевка. В направлении Нью-Йорка без изменений.
6. ЛНР.
Бои в районе окраин Рубежного и на окраинах Северодонецка. В Попасной у армии ЛНР небольшое продвижение в центре города. Давеча взяли Новотошковское, где располагался мощный укрепрайон ВСУ.
7. Изюм.
Войска продолжают продвигаться к трассе Барвенково—Славянск. Бои идут в районе поселка Курулька и Пашково. Взято село Заречное, после чего открылся прямой выход на Красный Лиман. Противник пытается напрягать открытый фланг наступающей группировки, атакуя с запада и претендуя на занятие поселка Заводы к западу от Изюма.
8. Харьков.
Позиционные бои к северу и востока от города. Попытки продвигаться в направлении Гоптовки закончились для ВСУ большими потерями. Отмечаются обстрелы поселка Нехотеевка на территории РФ. Бои тут в основном носят позиционный характер.
9. Николаев.
Активного наступления стороны не ведут, занимаясь накоплением сил. В тактическом противостоянии в поселках между Херсоном и Николаевым линия фронта несколько сдвинулась в сторону Николаева. Отражены попытки ВСУ атаковать со стороны Нововоронцовки. Гауйлятер Кривого Рога заявляет, что ВС РФ готовят наступление на Кривой Рог.
10. Одесса.
Без изменений. Противник не исключает вероятность десанта и продолжает усиливать оборону города, хотя часть сил ранее была переброшена в Николаевскую область. Через Одесскую область на Украину продолжают поступать ГСМ из Молдавии и вооружения из стран НАТО.
https://t.me/boris_rozhin/45132 – цинк
Трансляция боевых действий на Украине как обычно здесь https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)
Видео с Телеграм продолжаю потихоньку заливать на Рутуб (дело шло бы быстрее, если бы ускорилась модерация) https://rutube.ru/channel/23471524/
Первый "Урал" с грузом для военных ЛНР по просьбам трудящихся собрали и завезли на 4-ю омсбр https://t.me/boris_rozhin/45103?single Завтра второй.
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Источник: Colonel Cassad
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