Мнение: Коротко по Украине. 25.04.2022

Коротко по Украине. 25.04.2022

1. Мариуполь.

Гуманитарный коридор ожидаемо не сработал. Очевидно, что Украина не договороспособна. Продолжались вялотекущие боевые действия в северо-восточной части «Азовстали». По словам мэра Мариуполя, ее восстанавливать не будут. А вот завод им. Ильича и «Азовмаш» — будут.

2. Запорожье.

На линии Васильевка—Орехов—Гуляйполе без изменений. В Васильевке подняли российский флаг. К востоку от Гуляйполя — бои. ВСУ отмечает продвижение ВС РФ на 7-10 км. Основное продвижение идет между Гуляйполе и Великой Новоселкой. Темпы продвижения — невысокие.

3. Угледар.

Серьезные бои в районе Новомихайловки и Великой Новоселовки. Существенного продвижения нет.

4. Марьинка.

Существенного продвижения в поселке нет, как и ранее идут позиционные бои около террикона.

5. Авдеевка.

В промке Авдеевки без изменений. Усиливаются бои за Новоселку-2. Армия ДНР явно будет стремиться перерезать трассу Константиновка—Авдеевка. В направлении Нью-Йорка без изменений.

6. ЛНР.

Бои в районе окраин Рубежного и на окраинах Северодонецка. В Попасной у армии ЛНР небольшое продвижение в центре города. Давеча взяли Новотошковское, где располагался мощный укрепрайон ВСУ.

7. Изюм.

Войска продолжают продвигаться к трассе Барвенково—Славянск. Бои идут в районе поселка Курулька и Пашково. Взято село Заречное, после чего открылся прямой выход на Красный Лиман. Противник пытается напрягать открытый фланг наступающей группировки, атакуя с запада и претендуя на занятие поселка Заводы к западу от Изюма.

8. Харьков.

Позиционные бои к северу и востока от города. Попытки продвигаться в направлении Гоптовки закончились для ВСУ большими потерями. Отмечаются обстрелы поселка Нехотеевка на территории РФ. Бои тут в основном носят позиционный характер.

9. Николаев.

Активного наступления стороны не ведут, занимаясь накоплением сил. В тактическом противостоянии в поселках между Херсоном и Николаевым линия фронта несколько сдвинулась в сторону Николаева. Отражены попытки ВСУ атаковать со стороны Нововоронцовки. Гауйлятер Кривого Рога заявляет, что ВС РФ готовят наступление на Кривой Рог.

10. Одесса.

Без изменений. Противник не исключает вероятность десанта и продолжает усиливать оборону города, хотя часть сил ранее была переброшена в Николаевскую область. Через Одесскую область на Украину продолжают поступать ГСМ из Молдавии и вооружения из стран НАТО.

https://t.me/boris_rozhin/45132 – цинк

Трансляция боевых действий на Украине как обычно здесь https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Видео с Телеграм продолжаю потихоньку заливать на Рутуб (дело шло бы быстрее, если бы ускорилась модерация) https://rutube.ru/channel/23471524/

Первый "Урал" с грузом для военных ЛНР по просьбам трудящихся собрали и завезли на 4-ю омсбр https://t.me/boris_rozhin/45103?single Завтра второй.

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