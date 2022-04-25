Мнение: Банки вернут украденное мошенниками, падение спроса на кредиты и достойная пенсия

1. Наши с вами идеи постепенно становятся законами. Центробанк России собирается обязать банки возвращать украденные мошенниками деньги в течение 30 дней (ранее сроки возвращения не были установлены). Месячного срока должно хватить, чтобы разобраться в ситуации – убедиться в том, что перевод денег со счёта клиента и вправду был мошеннический:

https://www.rbc.ru/finances/23/04/2022/626273b89a7947f3891cd663

Впрочем, надо будет посмотреть, в каком виде примут закон. Ещё надо будет изучить правоприменительную практику — банки те ещё хитрецы. Может, они будут находить притянутые за уши предлоги, чтобы зажимать деньги клиентов.

2. Россияне стали мудрее, кредиты теряют популярность. Или, возможно, в новых условиях взять кредит сложнее, чем раньше:

https://lenta.ru/news/2022/04/19/xlad/

Выдача потребительских кредитов в России в марте рухнула на 61,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем, составив 440 тысяч займов. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество предоставленных гражданам потребкредитов снизилось еще существеннее — на 68,9 процента (в марте 2021 года — 1,40 миллиона единиц). В Московской области, Москве и Санкт-Петербурге быстрее всего сокращалась выдача потребкредитов (спад от 69,3 до 67,1 процента).

В частности, на 22% снизилась выдача микрозаймов:

https://lenta.ru/news/2022/04/22/micro/

Финансисты знают, что большую часть кредитов берут из-за неумения распоряжаться деньгами — старых проблем кредиты не решают, а новые создают. Мне хочется верить, что россияне начали это понимать. Впрочем, повторюсь, количество займов могло уменьшиться и по другим причинам.

3. Пенсионные аппетиты россиян растут:

https://www.superjob.ru/research/articles/113448/dostojnoj-pensiej-v-moskve-schitayut-50-tysyach-rublej/

Достойная пенсия сегодня, по мнению среднестатистического россиянина, составляет 45300 руб. При этом самые высокие ожидания — у респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. (49400 руб.) и опрошенных старше 45 лет (46900 руб.), а самые низкие — у россиян с доходом менее 30 тыс. руб. (38100 руб.).

За 5 месяцев, прошедших с момента проведения аналогичного исследования SuperJob, запросы россиян к размеру пенсии по старости выросли на 5%: в ноябре 2021 года достойной суммой считались 43000 руб. В доковидные же времена, в 2019 году, среднестатистический россиянин называл достойной пенсию в 40000 руб.

Среди жителей мегаполисов самые высокие пенсионные запросы — в Москве: жители столицы считают достойной пенсией сумму в 50000 руб. — это на 2000 руб. больше, чем в 2021 году. На втором месте — Санкт-Петербург (здесь для «заслуженного отдыха» необходимо 47900 руб. в месяц, что на 900 руб. больше, чем 5 месяцев назад), на третьем — Хабаровск (46300 руб., + 1200 руб. за 5 месяцев). Самые скромные пенсионные ожидания — в Ижевске (40200 руб.), Воронеже (40300 руб.) и Оренбурге (40500 руб.). При этом больше всего запросы к размеру пенсии с ноября 2021 года выросли в Челябинске (на 12%), Самаре и Кирове (по 9%), Красноярске, Барнауле, Кемерове и Новокузнецке (по 8%).

В современной стране государственная пенсия в принципе не может быть величиной со среднюю зарплату. Если установить слишком высокие пенсии, государству придётся или влезать в кредиты, которые оно никогда не сможет отдать, или отбирать у работающих в виде налогов большую часть их доходов, или задрать пенсионный возраст до 75 лет. 40% от средней зарплаты — вот более реалистичный вариант.

При этом, разумеется, у пенсионеров остаются возможности заработать себе на пенсию самостоятельно. Купив квартиру-другую под сдачу, например, как это часто делают в России. Для тех же, кто считает, что наши пенсионеры достойны большего, есть хороший способ внести свой вклад в общее дело. Зарабатывайте побольше и честно платите налоги. Уплаченные вами деньги пойдут в том числе и на пенсии тем, кто на пенсии уже сейчас.