Мнение: Коварство СБУ
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Планы российских неонацистов, обезвреженных ФСБ, оказались, куда более коварными.
Один из задержанных признался: «Обсуждались убийства людей, которые несли пропаганду, то есть Соловьев, Киселев, Скабеева и Попов, Кеосаян, Симоньян» (отсюда).
Выходит, что если бы доблестное ФСБ прозевало неонацистов, страна могла потерять не только Соловьева, но и Киселева, и Симоньян со Скабеевой вместе с супругами. Выходит, что преступники планировали лишить Россию подлинной свободы слова?
Узнав, что СБУ заказала его ликвидацию, Кисилев так и сказал, что "на Украине преследование журналистов давно уже стало привычным делом и более жестокого отношения к представителям прессы сейчас нет нигде в мире".
То ли дело в России! И СБУ планировало лишить россиян правды? Абсолютной пропагандисткой правды в том числе про спецоперацию России на Украине? Правды пропагандистов, без которой хоть заканчивай спецоперацию?
Мне вот интересно, на кого все это рассчитано?
На снимка: спасенные ФСБ генеральный директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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