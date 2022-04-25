 

Мнение: Коварство СБУ

25.04.2022, 21:01, Разное
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Планы российских неонацистов, обезвреженных ФСБ, оказались, куда более коварными.

Один из задержанных признался: «Обсуждались убийства людей, которые несли пропаганду, то есть Соловьев, Киселев, Скабеева и Попов, Кеосаян, Симоньян» (отсюда).

Выходит, что если бы доблестное ФСБ прозевало неонацистов, страна могла потерять не только Соловьева, но и Киселева, и Симоньян со Скабеевой вместе с супругами. Выходит, что преступники планировали лишить Россию подлинной свободы слова?

Узнав, что СБУ заказала его ликвидацию, Кисилев так и сказал, что "на Украине преследование журналистов давно уже стало привычным делом и более жестокого отношения к представителям прессы сейчас нет нигде в мире".

То ли дело в России! И СБУ планировало лишить россиян правды?  Абсолютной пропагандисткой правды в том числе про спецоперацию России на Украине? Правды пропагандистов, без которой хоть заканчивай спецоперацию?

Мне вот интересно, на кого все это рассчитано?

На снимка: спасенные ФСБ генеральный директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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