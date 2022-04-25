Мнение: Отрицательная селекция

«Воспоминания о войне» Николая Никулина — искусствоведа, специалиста по живописи Северного Возрождения, члена научного совета Эрмитажа.

Солдата, который прошел всю войну.

Мемуары, написанные в 1970-х, опубликованы в 2000-х. Хроники ада.

«Как в мирное время проводились аресты и казни самых работящих, честных, интеллигентных, активных и разумных людей, так и на фронте происходило то же самое, но в еще более открытой, омерзительной форме. Поступает приказ: взять высоту. Полк штурмует ее неделю за неделей, теряя множество людей. Пополнения идут беспрерывно, в людях дефицита нет. .. «Вперрред!!!», и все. Наконец какой-то солдат или лейтенант восклицает: «Нельзя же гробить людей!”. Сразу же подключается политрук, СМЕРШ и трибунал. Так гибли самые честные, чувствовавшие свою ответственность перед обществом.

..Глупое, бессмысленное убийство наших солдат… Эта селекция русского народа — бомба замедленного действия: она взорвется через несколько поколений, в XXI или XXII веке, когда отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных».

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Взорвалась… (пост в Фейсбуке)

Но те, кто читал мою книгу, знают – я не верю в такого рода генетическую селекцию. Безусловно, она работала – но все ж это была селекция социальная, внебиологическая. Общество, “наученное” таким образом, выстраивалась так, что в нем как бы выгодно было быть подонком. А вести себя благородно и, что называется, “по совести” – не просто невыгодно, но порой даже смертельно опасно. И социальный механизм работал из поколения в поколение, уже сам по себе – даже тогда, когда собственно расстрелы уже прекратились.

Как это может быть преодолено? Изнутри, по идее – никак. Можно пытаться сломать “снаружи” – через внешнюю оккупацию, как это делали американцы в Германии и в Японии. Просто – ломать социальные механизмы общества, то, что теперь называется “скрепы”.

Но я все ж верю, что с какого-то момента людям все же надоест быть бесчувственными подонками. Какое-то значимое количество вдруг попробует – и “о чудо”: за честность и благородство уже не расстреливают, опасность фантомная, ее давно нет!

Главное, чтобы это количество успело до того, как расстрельные команды опять появятся.