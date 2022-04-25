 

Война в Украине грозит Африке гуманитарной катастрофой

25.04.2022, 17:16, Разное
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Вызванный украинским кризисом рост цен на продовольствие сильно бьёт по африканским странам, пишет Das Erste. Согласно данным ООН, миллионы жителей Африки уже испытывают проблемы с пропитанием: по оценкам Всемирного банка, рост цен на продовольствие может достичь 30%.


AP

Украинский кризис угрожает гуманитарной катастрофой многим странам Африки, пишет Das Erste. К примеру, в Кабо-Верде уже наблюдается резкий рост цен на продовольствие, причём не только на пшеницу и растительное масло, но и на сахар, рис и мясо.

Как пишет издание, в марте продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) зафиксировала самый резкий скачок цен на продовольствие с момента своего основания в 1990 году. Отмечается, что рост цен с февраля по март составил 12%. При этом специалисты из Всемирного банка считают, что рост цен может достигнуть 30%.

В ООН отмечают, что ещё до начала украинского кризиса проблемы с продовольствием были у 283 миллионов человек, населяющих Африку. Теперь это число может значительно увеличиться: почти все африканские страны закупают пшеницу у РФ и Украины. Особо тяжёлая ситуация складывается в восточной Африке, пострадавшей от засухи и нашествия саранчи. По словам сотрудника Всемирной продовольственной программы Майкла Данфорда, в регионе велик риск голода.

Как пишет Das Erste, кризис в первую очередь бьёт по самым бедным странам — и им будет сложно сгладить проблемы за счёт субсидий. По словам главы Всемирного банка, африканские страны могут сгладить последствия роста цен на продукты за счёт более активного использования удобрений. Однако это тоже не универсальное решение, отмечает издание: многие африканские страны закупают удобрения у Украины и России. 



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