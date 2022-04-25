 

Мнение: Удар по Брянску 25.04.2022

25.04.2022, 10:50, Разное
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Ночью в Брянске произошли взрывы на двух объектах – нефтабазе "Дружба" и предположительно на территории склада ГСМ в одной из вч.
Утром тушение пожаров продолжалось.
Предпологают – удар БПЛА, диверсия, удар чем-то дальнобойным. Пока тут ясности нет.

История показывает, что объекты в приграничных районах с Сумской и Черниговской областях будут и далее подвергаться атакам.
Для того, чтобы снизить возможности для ударов, надо снова занимать как минимум север Черниговской и Сумской областей.
Относительно разговоров про центры принятия решений, важно понимать, что центры принятия решений находятся не на Украине.
Тем не менее, несколько ударов по административному кварталу Киева я бы посмотрел.

Источник: Colonel Cassad



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