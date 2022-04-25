 

С днем рождения, принц Луи: новый официальный портрет и другие подробности

25.04.2022, 10:25, Разное
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В королевской семье чреда праздничных событий. Пару дней назад свой официальный день рождения отпраздновала Елизавета II. Теперь право принимать поздравления перешло к ее правнуку – принцу Луи. Сегодня, 23 апреля, мальчику исполнилось 4 года. В честь этого события принц Уильям и Кейт Миддлтон представили новые портреты своего младшего сына – ровно в полночь они появились на официальной страничке Кембриджей в соцсетях.

На четырех очаровательных снимках, автором которых по традиции стала Кейт Миддлтон, Луи изображен на пляже возле их дома в Норфолке. На одном из фото Луи, одетый в бирюзовые шорты, рубашку в клетку и джемпер со звездами, босиком бежит по белому песку. И, кажется, своей детской беспечностью ничем не отличается от обычных мальчишек. В его руке – мяч для крикета. И не случайно – любовь к спорту в семье Кембриджей передается по наследству. 

Королевские поклонники будут рады увидеть новые фотографии Луи после того, как он пропустил недавние королевские мероприятия, на которых присутствовали его старший брат и сестра. 8-летний принц Джордж  и 6-летняя принцесса Шарлотта  присоединились к своим родителям сначала на службе герцога Эдинбургского в честь Дня благодарения, затем на службе в пасхальное воскресенье, а Луи остался дома. 



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