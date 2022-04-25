 

Мнение: Путин все-таки помог Макрону?

25.04.2022, 5:45, Разное
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Две недели назад, после первого тура президентских выборов во Франции, я спросил: Встречи и телефонные разговоры Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным прибавили голосов Макрону? Или наоборот?

Сегодня во Франции прошел второй тур выборов, на которых победил  действующий президент Франции Эммануэль Макрон,  не оставив ни единого шанса лидеру «Национального объединения» Марин Ле Пен.

Выходит, что Путин все-таки помог Макрону? Или как? Если бы действующий президент Франции не звонил президенту России и не встречался с ним, победа Макрона была бы еще более сокрушительной?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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