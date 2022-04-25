Мнение: Предчувствия не у одного меня

Не отсидишься с книжкою,

Дома под пледом плюшевым,

Дойдет до МКАДА и Рижского,

Стон городов разрушенных.

«Не интересна политика,

Обе не правы стороны,

Умолкли б скорее нытики»

А уже кружат вороны.

Пеплом пожары далёкие

Воздух наполнят. С ужасом,

Чуешь – забиты все лёгкие,

Пот вытекает лужами.

Как под плитой перекрытия,

Лягут под одеялами.

Ну а пока чаепития,

Ужин. А дальше мало ли… (Леонид Лялин)

Мой френд по ФБ, горжусь знакомством – Леонид приходил как-то ко мне в Шоколадницу, приобрел книжку. Москвич, поэт, умный и приятный собеседник. Опубликовал 11 апреля в ФБ.