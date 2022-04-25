Мнение: Предчувствия не у одного меня
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Не отсидишься с книжкою,
Дома под пледом плюшевым,
Дойдет до МКАДА и Рижского,
Стон городов разрушенных.
«Не интересна политика,
Обе не правы стороны,
Умолкли б скорее нытики»
А уже кружат вороны.
Пеплом пожары далёкие
Воздух наполнят. С ужасом,
Чуешь – забиты все лёгкие,
Пот вытекает лужами.
Как под плитой перекрытия,
Лягут под одеялами.
Ну а пока чаепития,
Ужин. А дальше мало ли… (Леонид Лялин)
Мой френд по ФБ, горжусь знакомством – Леонид приходил как-то ко мне в Шоколадницу, приобрел книжку. Москвич, поэт, умный и приятный собеседник. Опубликовал 11 апреля в ФБ.
Источник: Размышления вольного социолога
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