 

Мнение: Предчувствия не у одного меня

25.04.2022, 5:32, Разное
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Не отсидишься с книжкою,
Дома под пледом плюшевым,
Дойдет до МКАДА и Рижского,
Стон городов разрушенных.

«Не интересна политика,
Обе не правы стороны,
Умолкли б скорее нытики»
А уже кружат вороны.

Пеплом пожары далёкие
Воздух наполнят. С ужасом,
Чуешь – забиты все лёгкие,
Пот вытекает лужами.

Как под плитой перекрытия,
Лягут под одеялами.
Ну а пока чаепития,
Ужин. А дальше мало ли… (Леонид Лялин)

Мой френд по ФБ, горжусь знакомством – Леонид приходил как-то ко мне в Шоколадницу, приобрел книжку. Москвич, поэт, умный и приятный собеседник. Опубликовал 11 апреля в ФБ.

Источник: Размышления вольного социолога



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