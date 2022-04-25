Мнение: Осваивая Rutube

В общем, начал потихоньку осваивать Rutube.

Потихоньку начну заливать туда видео. На текущем этапе это будет в подавляющем количестве СВО на Украине. Кому интересно, подписывайтесь https://rutube.ru/channel/23471524/

Туда же перетащу актуальное с канала на Ютубе.

На текущий момент главный минус сервиса – долгая проверка роликов перед публикацией, которая занимается от 4 до 8 часов.

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