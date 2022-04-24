Мнение: Как кубинцы побили американцев в заливе Свиней

01 января 1959 войска кубинских повстанцев вошли в Гавану. За день до того диктатор Батиста сбежал с острова, официально признав тем самым своё поражение в гражданской войне. Американцы отнеслись к своей марионетке с традиционным цинизмом — запретили Фульхенсио Батисте въезд в США. Бывший диктатор переехал в Испанию, где и умер от сердечного приступа за два дня до покушения, которое планировала совершить команда убийц Фиделя Кастро.

Впрочем, про убийц Фиделя Кастро — это неточно. Американцы любят приврать: они вполне могли выдумать покушение, чтобы опорочить кубинцев. С другой стороны, мотив для мести у Фиделя Кастро был: улетая с Кубы, Фульхенсио Батиста захватил с собой весь золотой запас страны.

Так вот, в начале 1959 на Кубе сменилась власть. Формально Куба считалась независимым государством, однако фактически она была колонией США, так что приход к власти Фиделя Кастро американцы восприняли как оскорбление. Может быть, если бы Куба находилась в Южно-Китайском море, американцы и махнули бы на неё рукой, но Куба была совсем рядом — как говорил популист Кеннеди, «в 90 милях от границ США». Американцы немедленно начали планировать военную операцию, чтобы установить на Кубе новый марионеточный режим.

Для начала они собирались разжечь на Кубе протесты при помощи местных пособников США, которых называли «гусанос», червяки. Потом на побережье Кубы должны были высадиться американские морпехи и окопаться там при поддержке американских бомбардировщиков. Дальше на этот пятачок американцы собирались привезти новую партию марионеток, чтобы немедленно провозгласить её законным правительством Кубы. Наконец, это «законное правительство» должно было запросить у США военную помощь, чтобы Соединённые Штаты получили предлог двинуть свою миллионную армию на Гавану.

С самого начала всё пошло не так. Лидеров пятой колонны, — вот этих гусанос, — контрразведка Кастро арестовала, прежде чем те успели собрать сторонников. Уничтожить кубинские самолёты бомбардировщики не смогли. Отвлекающие манёвры по имитации десанта в других частях острова были выполнены на троечку. Но несмотря на эти мелкие неудачи, американцы начали высадку в бухте Кочинос, более известной у нас как залив Свиней.

Узнав о нападении США, Фидель Кастро немедленно объявил в стране военное положение. Кубинские самолёты, — их появление стало для американцев сюрпризом, — потопили два транспорта и две десантных баржи. Кубинцы вступили с американскими десантниками в бой и остановили их продвижение вглубь острова. Вопреки сюжетам голливудских фильмов, воюют американцы плохо. Разумеется, в армии США можно найти и храбрых солдат, и талантливых командиров, — как и в любой другой армии мира, наверное, — но история показывает, что без подавляющего превосходства на поле боя, когда силы сторон сопоставимы, американцы не показывают чудес.

Чуда не произошло и в заливе Свиней. Под натиском разъярённых бойцов Фиделя Кастро американцы дрогнули и побежали, оставшиеся в живых десантники с трудом успели погрузиться на корабли. Кубинцы захватили 5 танков, 10 бронетранспортёров и много других трофеев. ООН, которая не выродилась ещё тогда в пиар-отдел Госдепа США, осудила агрессию Америки против независимого государства.

С поражением американцы не смирились. В следующем году они разработали новый план, операцию «Нортвудс». На этот раз они собирались устроить яркую провокацию, чтобы получить казус белли, законный предлог для полномасштабного вторжения на Кубу. Для провокации американские штабисты предлагали выбрать один из следующих вариантов:

— диверсии внутри и вокруг американской военной базы в Гуантанамо (в качестве примеров рассматривались: поджог самолёта и затопление корабля; при этом было необходимо опубликовать в СМИ список несуществующих «погибших»);

— затопление судна с кубинскими беженцами;

— террористические акты в Майами, других городах Флориды и в Вашингтоне, направленные на кубинских беженцев с последующим арестом «кубинских агентов» и публикацией липовых «документов»;

— авианалёт на территорию сопредельных с Кубой государств;

— имитация атак на пассажирские самолёты, уничтожение беспилотного американского самолёта или радиоуправляемого корабля. Для имитации атак собирались использовать перекрашенный под «кубинский МИГ» истребитель F-86 «Сейбр». Также планировалось опубликовать в газетах список погибших в сбитом самолёте или взорванном корабле;

— имитацию сбития военного самолёта США кубинским МиГом.

К счастью для кубинцев, этим планам США не суждено было сбыться. Президент Кеннеди, разочарованный неудачей в заливе Свиней, отверг первоначальный проект — вероятно, как чересчур рискованный. Проект бы наверняка доработали, но через год, в 1962, разразился Карибский кризис, во время которого США пригрозили начать ядерную войну, если СССР не уберёт с Кубы свои ракеты.

Тут, впрочем, я уже не могу винить американцев. Уверен, что и в России прорабатываются планы по поводу возможного вступления Финляндии в военный блок, который был создан ради борьбы с русскими, и который вот прямо сейчас пытается нас уничтожить при помощи прокси-войны. С политической точки зрения вступление Финляндии в НАТО — вполне достаточная причина для начала военных действий.

В 2008 году Запад думал, что Россия позволит уничтожить Абхазию и Южную Осетию. В 2014 году Запад думал, что Россия разрешит провести этнические чистки в Крыму. В 2022 году Запад надеялся, что Россия будет стоять и смотреть, как нацистские батальоны раскатывают Донбасс. Сейчас Запад полагает, будто Россия будет спокойно наблюдать, как Финляндия и Швеция присоединяются к НАТО.

Если бы финны были самостоятельны, как раньше, они бы упирались всеми копытами, чтобы только сохранить свою нейтральность, чтобы избежать незавидной судьбы жертвенного лося. Так как сейчас на карте сценариев для них вырисовываются два вполне вероятных варианта — или умиротворение военной силой до того, как финны вступят в НАТО, или массированный удар ядерным оружием уже после того, как они вступят. При этом сценарии половинчатые, — показательный бомбовый удар по зданию Сената в Хельсинки, например, — уже навряд ли помогут. В Хельсинки, может, после этого и поймут, что мир лучше войны, да вот только решения сейчас принимаются не в Хельсинки и не в Стокгольме, а в Вашингтоне. Несчастным финнам не разрешают даже провести референдум по столь важному для них вопросу, их просто ставят перед фактом: теперь живым щитом от русского медведя становитесь вы.

Президент Кеннеди в аналогичной ситуации связался с Никитой Хрущёвым и заявил, что если Советы не уберут ракеты с Кубы, США начнут большую войну, нанесут ядерный удар по СССР. При всех своих недостатках, Никита Хрущёв не здоровался с невидимыми людьми и вполне трезво оценивал международную обстановку. Советский генсек решил, что США имеют право на безопасную зону вокруг своих границ и предложил американцам сделку: мы убираем с Кубы ядерное оружие, а США обещают воздерживаться от вторжения на остров.

Переговоры шли тяжело: казалось, что Третья мировая неизбежна. В этот момент товарищ Фидель предложил Никите Хрущёву нанести превентивный удар по США, чтобы СССР получил преимущество. Команданте рассуждал так: Кубе в любом случае конец, а раз уж её не спасти, так надо хотя бы помочь напоследок русским братьям и навредить проклятым американцам. Напомню, знаменитое «кто не скачет, тот москаль» родилось на Кубе, только там скандировали «кто не прыгает, тот янки»

Наш генсек отмахнулся от предложения Фиделя, и вскоре американцы согласились публично пообещать, что не нападут на Кубу. Тогда мы убрали ядерное оружие с Кубы, и на этом кризис был завершён.

Куба, в свою очередь, благодаря Карибскому кризису осталась непобеждённой — американцы тех лет старались не нарушать обещаний, данных публично. В девяностые американцы полностью избавились от «химеры совести и морали», но к этому времени мстить за залив Свиней было уже поздно. Социалистическая Куба стала полезной, она работала в качестве наглядного примера экономического запустения, к которому неизбежно приходят страны, пытающиеся перенести причудливые идеи Карла Маркса в реальный мир.