 

Германия планирует закупить 60 американских вертолётов «Чинук»

24.04.2022, 14:48, Разное
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Минобороны ФРГ намеревается приобрести 60 транспортных вертолётов CH-47F, пишет N-TV. На сделку планируется потратить €5 млрд, которые будут выделены из дополнительных средств для бундесвера.


AP

Немецкое правительство намерено закупить 60 американских транспортных вертолётов CH-47F «Чинук», пишет N-TV. Сообщается, что сумма сделки составит €5 млрд, которые планируется выделить из дополнительных средств на бундесвер.

Как отмечает издание, поставка новых самолётов произойдёт не ранее 2025 года. При этом пресс-секретарь Минобороны ФРГ заявила, что окончательного решения по закупке ещё не принято. На данный момент основным транспортным вертолётом бундесвера является американский CH-53. Его планируется полностью снять с вооружения в 2030 году.

Изначально в бундесвере планировали заменить СH-53 на принципиально новый вертолёт, однако от этой идеи отказались из-за её затратности, пишет N-TV. Издание также напоминает, что ещё в начале апреля Минобороны ФРГ анонсировало дополнительные закупки нового оборудования для немецкой армии. Помимо прочего, в его список входят бронежилеты, каски и прочая экипировка. 



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