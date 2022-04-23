 

Массовое гнездование серых цапель сняли на видео

23.04.2022, 23:07, Разное
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В национальном парке “Куршская коса” Калининградской области обосновалась целая колония великолепных серых цапель. У этих птиц сейчас в самом разгаре период гнездования. Пернатые расселись по гнездам, обустроенным на высоких и еще голых деревьях. Благодаря отсутствию пышной листвы, цапли хорошо заметны на видео, снятом сверху.

Сотрудники национального парка отмечают, что цапли являются важной составляющей природного многообразия Куршской косы, как и сам лес, в котором они поселились. В период массового гнездования уникальных птиц гуляющие по заповеднику посетители должны вести себя особенно тихо и аккуратно, чтобы не потревожить настроенных на продолжение рода пернатых.



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