Мнение: «Достаточно вымыть 4 части тела», рост цен на газ в Германии и бессмысленное эмбарго

1. В немецком журнале Бильд вышла статья под заголовком — «Достаточно вымыть эти четыре части тела. Почему кожа сама себя очищает». Похоже немцы всерьёз готовятся прикрутить газ и сидеть грязными, в темноте. Или, точнее, обычные немцы готовятся.

У немецких зелёных политиков всё будет в порядке — у них достаточно денег, чтобы покупать газ по новой цене. Правда, без доступного газа экономика Германии встанет, так как она вся заточена под производство и экспорт… однако, кажется, после ухода Ангелы Меркель будущее Германии больше никого не интересует.

https://www.bild.de/bild-plus/ratgeber/2021/ratgeber/dermatologin-erklaert-es-genuegt-diese-vier-koerperstellen-zu-waschen-77430626

2. Цены на газ в Германии продолжают расти, при том что поставки из России пока что продолжаются:

https://lenta.ru/news/2022/04/18/gas/

В Германии поставщики электроэнергии, которые отвечают за 13 миллионов домохозяйств на территории страны проинформировали о том, что в апреле, мае и июне тарифы вырастут примерно на 19,5 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

По информации онлайн-площадки Verivox, сильный рост цен на электричество, с которым столкнутся частные потребители в 2022 году, обусловлен событиями на Украине. Рост цены на газ в ФРГ в среднем составит 42,3 процента. Площадка предупреждает поставщиков газа об «исторически высоких» закупочных ценах.

Согласно имеющейся информации, в прошлом одно домохозяйство потребляло в год примерно четыре тысячи киловатт в час и платило за электроэнергию 1171 евро, а сейчас этот показатель достиг 1737 евро.

3. Немецкие власти признали, что эмбарго на углеводороды из России не приведёт ни к чему хорошему:

https://lenta.ru/news/2022/04/22/sholts_embargo/

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что резкое эмбарго на российский газ не остановит военный конфликт России и Украины. По его мнению, запрет приведет лишь к серьезному экономическому кризису в Германии и всей Европе.

«Во-первых, я совсем не вижу, чтобы эмбарго на газ прекратило войну. Если бы Путин воспринимал экономические аргументы, он бы никогда не начал бы эту безумную войну. Во-вторых, вы говорите так, будто мы зарабатываем. Но мы же хотим избежать серьезного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и заводов, которые больше никогда бы не открылись»,— сказал господин Шольц в интервью Der Spiegel.

Олаф Шольц считает, что в результате эмбарго экономика Германии и всей Европы могут серьезно пострадать. Он отметил, что это бы создало сложности для финансирования восстановления Украины после окончания военного конфликта. «Поэтому я должен сказать: мы не можем допустить этого»,— заключил господин Шольц.

Аналитики предрекают, что в если эмбарго всё-таки введут, то рецессия накроет Германию уже в этом году:

https://lenta.ru/news/2022/04/22/nemedlotka/

Немедленный отказ от российского газа обойдется Германии в 180 миллиардов евро потерянного ВВП в текущем году. Такие подсчеты сделали в Бундесбанке, передает Financial Times.

Если конфликт на Украине обострится, и будет введено эмбарго на российские энергоресурсы, экономика ФРГ потеряет 2 процента в этом году. Кроме того, инфляция, которая уже находится на максимальных за 40 лет 7,3 процента, ускорится до 8,8 процента, отмечает Бундесбанк. Иными словами, экономика страны может оказаться в одной из самой масштабных за последние несколько десятилетий рецессии, указывает Financial Times.

Кроме того, в случае эмбарго на российские нефть и газ, Германия рискует столкнуться с волной банкротств. Опрос показал, что значительная часть предприятий малого и среднего бизнеса не заключала долгосрочных контрактов на поставку энергоносителей. Из 42 тысяч опрошенных компаний только две заявили о контрактах на срок более чем три года.