 

Ученые смогли найти некачественное вино при помощи инфракрасного излучения

23.04.2022, 18:44, Разное
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Недавно ученые из Венгерского университета совместно с коллегами из Италии представили новый способ определить качество и происхождение вина из любого сорта винограда. Возможно это благодаря использованию инфракрасного излучения.

Подобные технологии на основе лазеров применяли для определения спелости фруктов и качества йогурта, но недавно метод был усовершенствован для работы с алкоголем. Он показал себя крайне эффективным.

Ключевое преимущество нового метода заключается в том, что он не нуждается в дополнительном оборудовании, химических реагентах. Также не надо привлекать к тестированию узкоспециализированных экспертов и сомелье.



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