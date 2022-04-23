Ученые смогли найти некачественное вино при помощи инфракрасного излучения

Недавно ученые из Венгерского университета совместно с коллегами из Италии представили новый способ определить качество и происхождение вина из любого сорта винограда. Возможно это благодаря использованию инфракрасного излучения.

Подобные технологии на основе лазеров применяли для определения спелости фруктов и качества йогурта, но недавно метод был усовершенствован для работы с алкоголем. Он показал себя крайне эффективным.

Ключевое преимущество нового метода заключается в том, что он не нуждается в дополнительном оборудовании, химических реагентах. Также не надо привлекать к тестированию узкоспециализированных экспертов и сомелье.