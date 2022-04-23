Мнение: Без пальмы

И все-таки самая, пожалуй, судьбоносная новость последних суток – та, которую мне сообщили на стриме внимательные слушатели: что Индонезия решила присоединиться к санкциям (т.е. экономической блокаде России) и… перестанет поставлять в РФ свое пальмовое масло!! Вот это да!

Совершенно феерическая новость. Даже трудно поверить. С одной стороны – это безусловное счастье, спору нет. У отечественных пищевиков исчезнет их главное (и практически несъедобное) сырье-наполнитель, которое они пихали вообще куда только можно (и куда нельзя – с еще большим ожесточением). Но с другой стороны – это же крах. Крах в буквальном смысле – всей отечественной пищевой промышленности, единственной более-менее успешно работающей отрасли в РФ. Потому что если не “пальма” – то что?? Что, я вас спрашиваю?! Чем они будут нас, горемычных россиян, теперь кормить?!

Только не надо говорить, что теперь с горя нас завалят натуральным сливочным маслом и настоящим творогом, не говоря уж про всякие “творожки”. Этого, понятно, не может быть, потому что этого не может быть никогда. В России попросту нет столько коров и столько молокозаводов, чтобы поить 145 млн. рыл натуральным молоком (и мёдом, хочется добавить). ПРОСТО НЕТ.

Но тогда – как? Как, Холмс?! Что они теперь подсунут нам ВМЕСТО пальмового масла? Ответ “Молоко” не предлагать. По некоторым оценкам, в РФ в последние годы натуральных молочных продуктов в широкой продаже просто не было. Никаких. Вообще. Во ВСЕМ (независимо от того, что там писали на упаковке) ОНО присутствовало. Если теперь “пальму” изъять – что останется? Чем они его станут заменять – денатуратом? Ослиной мочой? Но у нас ведь и ослов столько не наберется! Возможно, придется выращивать пальмы самим – в Крыму они вроде растут… Но придется тогда засадить весь Крым пальмами – а отдыхать где?!

Тупик. Катастрофа наступает гораздо быстрее, чем я планировал. Отказ в пальмовом масле священная наша держава – премьер-министр Индонезии нанес Отечеству смертельный удар.

Аминь.