 

Коллекторы выломали дверь в московскую квартиру Олега Тинькова

23.04.2022, 18:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Соседи российского предпринимателя Олега Тинькова пожаловались на действия коллекторов из одного из московских агентств, пришедших взыскивать с бизнесмена кредиторскую задолженность. После того, как бизнесмен не открыл пришедшим коллекторам дверь, они выломали её и устроили погром в жилом помещении.

В знаменитом московском «Доме на набережной» коллекторы – нечастые гости, рассказывает сосед Тинькова Михаил Ф. Коллекторы пришли в районе 7 утра 23 апреля и начали сначала звонить, а потом колотить в дверь кулаками и пинать её ногами. Ни самого бизнесмена, ни его родственников в этот день в квартире не было: все они находились в Лондоне, о чём коллекторам сообщили вышедшие на шум соседи. Однако такое объяснение не убедило коллекторов, и, спустя полчаса, они приступили к штурму жилого помещения. Для этого им пришлось задействовать тяжёлый штурмовой перфоратор класса «Дрозд», с помощью которого была насквозь пробита бетонная стена толщиной 80 сантиметров, после чего коллекторы смогли снять с петель бронированную дверь и войти внутрь.

Однако даже вид пустой квартиры не убедил их, что Олега Тинькова нет дома. Коллекторы, вооружившись утюгом и кипятильником, приступили к обыску: открывали шкафы, заглядывали под кровати, отдирали от стен ореховые панели. Не найдя в итоге бизнесмена, они оставили на кухонном столе записку о необходимости погашения задолженности в размере 11 рублей 94 копеек перед «Хоум кредит-банком» и ушли, оставив разгром в квартире. К моменту прибытия вызванной соседями полиции коллекторы уже покинули «Дом на набережной». Ведётся следствие.

Сам Олег Тиньков прокомментировал ситуацию, заявив, что только мерзавцы посылают к людям коллекторов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.10 / Мнение: Первый армянский БПЛА-камикадзе

15.03 / Петрукович перечислил условия для начала добычи полезных ископаемых на Луне

23.12 / Мнение: Мемуары прораба, приватизация Первого канала и вред продуктовых карточек

26.02 / Задачи не полицейские, а боевые

13.03 / Мнение: От “Бандюковича” до “страны-кидалы”

15.09 / С чего начинаются толстые – Личное мнение

16.08 / Мнение: Рекордная урожайность в России, поддержка Северного потока-2 и разочарование в западных СМИ

18.05 / Зеленский под копирку повторяет ошибки Януковича – политолог Корнилов

14.11 / “Не надо полагаться”: Вирусолог призвал к осторожности в доверии прогнозам по коронавирусу

10.09 / Жертва информационной войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика