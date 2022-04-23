Коллекторы выломали дверь в московскую квартиру Олега Тинькова

Соседи российского предпринимателя Олега Тинькова пожаловались на действия коллекторов из одного из московских агентств, пришедших взыскивать с бизнесмена кредиторскую задолженность. После того, как бизнесмен не открыл пришедшим коллекторам дверь, они выломали её и устроили погром в жилом помещении.

В знаменитом московском «Доме на набережной» коллекторы – нечастые гости, рассказывает сосед Тинькова Михаил Ф. Коллекторы пришли в районе 7 утра 23 апреля и начали сначала звонить, а потом колотить в дверь кулаками и пинать её ногами. Ни самого бизнесмена, ни его родственников в этот день в квартире не было: все они находились в Лондоне, о чём коллекторам сообщили вышедшие на шум соседи. Однако такое объяснение не убедило коллекторов, и, спустя полчаса, они приступили к штурму жилого помещения. Для этого им пришлось задействовать тяжёлый штурмовой перфоратор класса «Дрозд», с помощью которого была насквозь пробита бетонная стена толщиной 80 сантиметров, после чего коллекторы смогли снять с петель бронированную дверь и войти внутрь.

Однако даже вид пустой квартиры не убедил их, что Олега Тинькова нет дома. Коллекторы, вооружившись утюгом и кипятильником, приступили к обыску: открывали шкафы, заглядывали под кровати, отдирали от стен ореховые панели. Не найдя в итоге бизнесмена, они оставили на кухонном столе записку о необходимости погашения задолженности в размере 11 рублей 94 копеек перед «Хоум кредит-банком» и ушли, оставив разгром в квартире. К моменту прибытия вызванной соседями полиции коллекторы уже покинули «Дом на набережной». Ведётся следствие.

Сам Олег Тиньков прокомментировал ситуацию, заявив, что только мерзавцы посылают к людям коллекторов.

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