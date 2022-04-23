Мнение: О реальных размерах предстоящей ж***ы… Выживут не все?

Всей правды нам, конечно, не скажут. Особенно «по телевизору». Но в закрытых и полузакрытых докладах, которые немногие оставшиеся специалисты с профильным и, главное, хорошим образованием готовят для «верхов» значительная доля этой правды уже есть. Просто надо уметь её прочитать. Что, в общем случае, совсем не просто для неподготовленного человека, привыкшего оперировать простыми понятиями и несложными производными от пяти-шести базовых слов.

Ровно поэтому такие доклады и не особо секретят: всё равно «плебс» не поймёт.

Так вот что говорится в самом свежем из таких объёмных документов, подготовленном совсем недавно, уже после того, как основные параметры и пределы западных санкционных мер стали ясны

Аналитики ЦБ описали контуры той самой «структурной трансформации» экономики из-за санкций, которую ранее анонсировала сохранившая свой пост Эльвира Набиуллина.

Во-первых, начавшийся спад в российской экономике при любых сценариях превзойдет по масштабу и продолжительности «коронакризисный» провал 2020 года. Во-вторых, уровень неопределённости по поводу предстоящей экономической динамики необычайно высок. В-третьих, совершенно точно, что в фазу структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса российская #экономика войдёт уже в текущем или в начале следующего квартала. То есть, какое-то время по инерции проживёт на запасах.

Итак, прежде всего, Россия столкнётся с технологическим регрессом в ряде отраслей: сектора, использующие наиболее современные иностранные #технологии или достигшие высокого уровня цифровизации, рискуют пострадать сильнее других. Наше производство высокотехнологичной продукции уже глубоко встроено в глобальные производственные цепочки. «Поэтому даже высокая степень локализации производства может не помочь, в случае если недостающие компоненты уникальны и не могут быть легко заменены на продукцию другого производителя», — констатируют в ЦБ. По его мнению, в зоне риска находятся машиностроение и электронная промышленность. Но даже более простые отрасли с высокой степенью локализации, такие как швейное производство, могут пострадать из-за нарушений производственной кооперации с иностранными поставщиками. Например, пуговицы много где делают. Но если отказывают западные контрагенты, поиск новых партнёров и перестройка логистики может занимать до нескольких месяцев. То же самое уже видно с бумажной промышленностью: хотя основное сырьё у нас всё российское, но отбеливающие химикаты — импортные. Да, сейчас производители переключаются на альтернативных поставщиков и даже занимаются разработкой собственных отбеливателей. Но на всё это также нужно время.

Из-за этого могут проявиться вторичные негативные эффекты спада — через спрос, #рынок труда и прочих смежников. Безработица подрастёт, #бедность увеличится. Резкого роста производства замещающей продукции в ближайшем будущем ждать точно не стоит. И на этом этапе импульс к росту получат в первую очередь ремонтные и сервисные предприятия, у которых есть либо запас запчастей, либо возможность как-то «схитрить» за счёт свалок или разбора на запчасти полностью аварийной техники.

Далее, стимул получит «челночная торговля»: именно «челнокам», возможно, удастся раньше других наладить «серый» импорт. Если, конечно, смогут свободно обменивать рубли на валюту или наладят бартер с бывшими союзными республиками. Тут нужно понимать, что в любом случае выбор стран — поставщиков окажется невелик, а условия на тех рынках будут жёсткими. Потому что деваться россиянам особо некуда: большинство дверей перед ними захлопнулись.

Отдельно хочется сказать пару ласковых тем, кто бодро орёт: ерунда, всё в Китае купим, там весь Запад покупает. Вы — дебилы. Для того, чтобы любую вещь купить у китайского поставщика нужны три условия: открытые границы, наличные средства и… желание продавца продать свой товар именно вам. Первое совсем не гарантировано: КНР ещё борется с последствиями коронавируса и периодически «закрывает» целые регионы. Второе гарантировано ещё меньше: российские рубли китайским продавцам без надобности, валютный рынок «рубль-юань» мизерный, а наличные доллары и евро в российские банки больше не поставляются, по крайней мере, официально. Будущим «челнокам» пока не с чем ездить в Поднебесную. Да, в рамках приграничной торговли какие-то сделки возможны, но для экономики с внешнеторговым оборотом почти в 700 млрд долл. это капля в море. А насчёт третьего… Официально Пекин заявляет о независимости и выступает против американских санкций, на деле китайские власти настоятельно советуют своим компаниям пока воздержаться от новых проектов с Россией, а старые вести с повышенной осторожности. Нарваться на вторичные #санкции там явно не желают.

Затем, если удастся наладить цепочки поставок, начнётся ограниченная «индустриализация» на основе менее передовых технологий. Производство пойдёт в рост, но на более низком технологическом уровне. При этом в импортозамещающих отраслях начнёт постепенно увеличиваться занятость, а выпуск товаров — расти опережающими другие отрасли темпами. Ещё одном важным последствием станет снижение экологичности производства.

В отдалённом будущем даже возможны локальные технологические прорывы в отдельных направлениях. Однако в целом экономика вернётся к менее совершенной технологической базе. Проще говоря, к технологиям конца 1980-х гг., когда АвтоВАЗ клепал «шестёрки», «восьмёрки» и «девятки», а на «Калину» даже не замахивался.

Ну и наконец даже в самом оптимистичном варианте про экономический рост придётся забыть надолго. Из-за «структурной перестройки» упадёт максимально возможный уровень выпуска при полном использовании всех факторов производства и нормальной загрузке мощностей. Иными словами, о росте ВВП даже на 2% в год ещё долгое время останется только мечтать. Дай Бог, чтобы падать он прекратил хотя бы в 2024 году…

Итак, в сухом остатке. Россию в плане экономики ждёт новый «застой» поздних 1970-х, откат по технологиям концу 1980-х и возврат к «челночной торговле» начала 1990-х. Пустых полок в продовольственных и промтоварных махазинах, вероятно, избежать удастся, как и массового дефицита еды, но от привычного разнообразия техники, электроники, одежды довольно скоро не останется и следа. Причём это ещё оптимистический сценарий. Описание пессимистического, где политики уже больше, чем экономики, вообще выходит за рамки возможностей ЦБ.

А главная разница с теми самыми 1980-ми и 1990-ми заключается в том, что у России даже в самом-самом лучшем случае не будет ни тех надежд, ни тех возможностей, ни той поддержки, которая была у неё в те самые годы…

Ну и как скоро в итоге всего этого безобразия в России снова наступит полная ясность, что «так жить нельзя!»?

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