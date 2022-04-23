 

Вторая семья за неделю – Личное мнение

23.04.2022, 3:05, Разное
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Бывший топ-менеджер «Новатэка» (крупнейший независимый производитель природного газа в России) Сергей Протосеня был найден мёртвым на своей вилле в Испании.


Сергей Протосеня с женой. Фото: МК

Там же нашли тела его жены и 18-летней дочери.

На трупах женщин — ножевые ранения. Труп отца семейства найден в саду. На нём — следы удушения.

Как предполагает испанский телеканан Telecinco, Протосеня сначала убил жену и дочь, а потом покончил с собой. Эту же версию корреспонденту ТАСС подтвердили в пресс-службе каталонской полиции.

Несколько дней назад бывший вице-президент «Газпрома» Владислав Аваев, по предварительной версии следствия, застрелил жену и дочь, после чего самоубился. В СМИ пишут, что жена была беременна от другого мужчины, из-за чего Аваев слетел с катушек и поубивал всех, включая самого себя.

Не знаю, подтвердится ли эта версия. Подтвердится ли версия того, что Протосеня убил жену и дочь и повесился.

Я знаю другое: многих сейчас лихорадит. Очень сильно лихорадит.

Знаю я и то, что богатым сейчас — хуже, чем бедным. Как ни странно, но это — данность. Бедные, возможно, просели чуть-чуть в доходах, но не такая уж это и беда.

А вот у многих богатых случился коллапс личности: они потеряли себя, потому что в основе их самоуважения и внутренней силы — деньги.

Чем больше миллиардов на их счетах — тем увереннее чувствуют себя богачи.

Логика «Ну, так у него же какие-то деньги ещё остались» к богачам не применима: деньги нужны им не столько для того, чтобы на них шикарно жить, сколько для того, чтобы чувствовать себя определённым образом.

Забрать у богача деньги — это всё равно, что облить красавицу кислотой. Ну, или мне обрубить пальцы и интернет, чтобы я не смогла писать.

В вашей жизни были ситуации, когда вы теряли точку опоры? Если да, расскажите о них. В чём ваша точка опоры?

Источник: Лена Миро



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