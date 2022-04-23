Bloomberg – Болгария избегает поставок оружия на Украину из-за внутренних противоречий

Несмотря на активные призывы поставлять Украине оружие, Болгария пока избегает такого шага, пишет Bloomberg. Как отмечает издание, это связано с внутриполитической обстановкой: пророссийская болгарская социалистическая партия угрожает выйти из правящей коалиции в случае решения о поставке оружия Украине.



AP

В то время как в Европе всё активнее звучат призывы о поставках тяжёлых вооружений на Украину, Болгария, являющаяся одной из стран восточного фланга НАТО, остаётся в стороне, пишет Bloomberg. Как отмечает издание, несмотря на то что Болгария является крупным производителем стрелкового оружия и боеприпасов, до сей поры её военные поставки на Украину ограничились бронежилетами, шлемами и гуманитарной помощью.

Как отмечает издание, позиция Болгарии по украинскому кризису связана с политической ситуацией в стране. Пророссийская болгарская социалистическая партия пригрозила выходом из правящей коалиции в случае поставок оружия на Украину, в то время как правоцентристская партия «Демократическая Болгария» заявила, что покинет коалицию в случае отсутствия поставок.

Bloomberg сообщает, что члены коалиции намерены обсудить ситуацию на следующей неделе.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что будет стремиться к диалогу внутри правящей коалиции, пишет издание. Ранее политик говорил о том, что Болгария не может поставлять Украине оружие из-за своей близости к конфликту. «Стабильная Болгария — это то, что в интересах Украины», — написал Петков у себя в Facebook*.

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