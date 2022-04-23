Дренажный травяной чай со стеблями вишни и еще несколько старинных методик, как избавиться от целлюлита естественным путем

Многих женщин беспокоит проблема целлюлита. Избавиться от “апельсиновой корки” на теле не всегда бывает просто. Порой не помогают даже широко разрекламированные фабричные средства. В этом случае стоит обратить внимание на народные рецепты. В статье мы приведем несколько старинных методик избавления от целлюлита. Они помогут вам улучшить состояние проблемных мест на теле естественным путем.

Кофейный лосьон

Многие фабричные антицеллюлитные кремы содержат кофеин. Это вещество также присутствует в кофе. Вы можете использовать этот продукт для приготовления полезного лосьона.

Кофеин препятствует размножению жировых клеток и отложению липидов. Этот продукт особенно хорошо работает в сочетании с лимоном.

Приготовьте пол-литра очень крепкого кофе. Перелейте его в бутылку и добавьте сок, выжатый из одного лимона. Закройте емкость крышкой, встряхните и дайте настояться в течение суток.

Помассируйте проблемные участки этим лосьоном. Повторяйте процедуру ежедневно. Помните, что кофейный лосьон можно хранить в холодильнике не более недели.

Травяной чай со стеблями вишни

Стебли вишни часто используются в фитотерапии. Этот продукт способствует циркуляции жидкости, лимфодренажу и детоксикации организма. Он помогает как при целлюлите, вызванном жировыми отложениями, так и при “апельсиновой корке”, спровоцированной застоем лимфы.

Налейте в бутылку 1 л теплой воды. Добавьте 70 г сушеных вишневых стеблей. Настаивайте жидкость в течение ночи. На следующий день прокипятите состав 10 минут. Перелейте его в стеклянную емкость и накройте крышкой. Через 15 минут отфильтруйте жидкость. Этот чай можно хранить в холодильнике около 2 дней.

Употребляйте этот чай трижды в день около 2 недель. Ваша “апельсиновая корка” значительно уменьшится.

Массаж с эфирными маслами

Эфирное масло лимона обладает гиполипидемическим действием. Это означает, что оно способствует липолизу, то есть расщеплению жиров. Такой эффект помогает уменьшить целлюлит.

Возьмите 1 столовую ложку масла жожоба или сладкого миндаля. Добавьте в нее 10 капель эфира лимона. Перемешайте ингредиенты.

Используйте состав для массажа проблемных зон утром и вечером. Помните, что применение эфира лимона противопоказано беременным и кормящим женщинам, а также людям с эпилепсией.

Пластиковые массажные банки

Пластиковые массажные банки издавна используются в традиционной китайской медицине. Они улучшают циркуляцию жидкости в организме и разрушают клетки, хранящие жир. Эта процедура избавляет от целлюлита всего за несколько недель.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Нанесите любой антицеллюлитный крем на обрабатываемую область. Затем энергично массируйте проблемный участок теплой пластиковой банкой.

Вы можете добавить в банку эфирные масла, чтобы усилить антицеллюлитное действие.

Растительная ванна

Растительные ванны – старое и проверенное средство от целлюлита. Для этой процедуры следует выбирать такие растения, которые улучшают лимфодренаж, способствуют детоксикации организма а также стимулируют кровообращение.

Возьмите по горсточке следующих высушенных ингредиентов:

пресноводного плюща; наземного плюща (не путать с ядовитым вьющимся плющом!); коры конского каштана; любых водорослей.

Бросьте растительное сырье в пол-литра кипятка. Закройте емкость крышкой и настаивайте 15 минут. Процедите настой.

Вылейте состав в воду для ванны и погрузитесь в нее на 20-25 минут. Повторяйте процедуру еженедельно.

Заключение

Используйте эти средства комплексно. Комбинируйте прием травяного чая, массажные процедуры и растительные ванны. Это поможет вам быстрее избавиться от целлюлита.