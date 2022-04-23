 

Великая суббота: традиции и запреты в праздник 23 апреля

23.04.2022, 0:50, Разное
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Великая суббота

Нынешний церковный праздник является кануном гораздо более важного дня – Светлого Христова Воскресения. Именно поэтому в народе эту субботу называют Великой, а также Страстной или Тихой. В этот день весь православный мир скорбит об Иисусе Христе, который по преданию был распят в пятницу и теперь лежит во гробу. Также люди в этот день замирают в ожидании чуда, которое совершится уже совсем скоро.

В Великую субботу верующие, как правило, посещают храмы, где проходит скорбное богослужение, посвященное пребыванию Сына Божьего во гробу. После люди освящают пасхальные дары и с предвкушением праздника в сердце возвращаются домой.

Что нельзя делать 23 апреля

В канун Пасхи крайне важно сохранять мир в душе. Для этого нужно воздерживаться от излишнего веселья, застолий и посиделок с друзьями, а также избегать всех земных страстей. Зная о том, какой сегодня сегодня православный праздник, верующие не выясняют отношения, не ругаются и вообще стараются не раздражаться. Также 23 апреля под запретом поминовение усопших – этим верующие займутся через неделю после Пасхи. Что касается еды, то в субботу все еще действуют строгие правила Великого поста.

Традиции и приметы

Согласно народным традициям, в день перед Пасхой люди стараются делать добрые дела: помогать ближним, раздавать милостыню, навещать близких, готовить им подарки и помогать завершать пасхальные приготовления.

Сны в ночь 23 апреля считаются в народе вещими. Хорошие сны сбываются в течение месяца с этого церковного праздника, от плохих же можно избавиться, рассказав о них людям. Согласно другой народной примете, люди обращают внимание на погоду 23 апреля: какой она будет, таким будет и все будущее лето.

В ночь с Великой субботы на Светлое Воскресенье православным по традиции принято бодрствовать. Если людям не удается попасть в храм, они зажигают свечу перед иконой Иисуса Христа и посвящают время молитве.



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