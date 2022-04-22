Евродепутат от Ирландии – санкции не спасут ни одного украинца, но подорвут экономику ЕС

Западные санкции не способствуют завершению конфликта на Украине. Такое мнение в интервью Global Times высказала член Европарламента Клэр Дейли. Более того, по её словам, ограничения против Москвы в действительности бьют по экономике блока и потенциально могут оставить миллионы его граждан без работы.

КЛЭР ДЕЙЛИ, депутат Европарламента от Ирландии: Я никогда не считала, что НАТО существует для защиты мира и безопасности в Европе. И если люди думали, что такова его цель, то ему, определённо, никогда не удавалось её осуществить. Я полагаю, он был другой стороной холодной войны.

НАТО никогда не приносило куда-либо мир. На самом деле оно решает проблемы, которые само создаёт. И я думаю, это очень наглядно демонстрируют такие страны, как Ливия, и другие, которые им (членам альянса. — ИноТВ) удалось опустошить. Так что они вовсе не миротворческая сила не только в текущем, но и в прошлых кризисах.

Европа говорит о желании стать независимее. Но с началом российской операции на Украине идея европейской автономии улетучилась, и они (страны ЕС. — ИноТВ) буквально ведут себя как вассалы Соединённых Штатов. Их собственные экономические интересы и интересы безопасности приносятся в жертву интересам США, противостоящим России.

Ведь очевидно, что в интересах граждан всей Европы, включая, прежде всего, граждан Украины, чтобы на нашем континенте мы жили в мире с Россией, чтобы мы занимались бизнесом, обменивались культурами, торговали и жили в гармонии. И единственный способ добиться этого — договориться о безопасности не против России, а с Россией. Но, к сожалению, Европа делает всё с точностью до наоборот.

Большинство членов (ЕС. — ИноТВ) уже находятся в НАТО, и это число растёт. Текущий конфликт подтолкнёт ещё больше стран к вступлению в НАТО. Они говорят о том, что это (расширение альянса. — ИноТВ) является стратегически важным для Европы, но на самом деле оно уменьшает её стратегическую независимость.

Моя оппозиция санкциям основывается в первую очередь на том факте, что они не работают. За всю историю им никогда не удавалось остановить военное наступление или добиться смены режима. Они не станут сдерживающим фактором. Если Европа перекроет поставки российских энергоносителей, чего добиваются США, то сотни тысяч, а возможно, и миллионы европейцев потеряют работу.

И не стоит забывать, что ни одна из этих мер не повлияет на спасение ни одной украинской жизни, но разрушит европейскую экономику. Поэтому я против них. И они (санкции. — ИноТВ) не делают того, что им приписывают. Это карательная мера. В данном случае речь идёт о коллективном наказании, которое ничего не даст, но ослабит европейскую экономику в настоящий момент и, несомненно, усугубит страдания простых людей.

Дата выхода в эфир 21 апреля 2022 года.