Ученые выясняют, могут ли бактерии жить в космосе

Ученые из Китая провели новую исследовательскую работу, которая позволила в доказать, что бактерии могут жить в космосе. В условия невесомости микроорганизмы были запущены на специальной платформе.

Эксперты ставили перед собой задачу определить, возможно ли развитие жизни в космосе, существует ли инопланетные цивилизации или хотя бы простейшие организмы.

Исследование продемонстрировало, что немагнитные бактерии не смогли выжить в космосе, а магнитотаксические микроорганизмы приспособились к высоте в более чем 23 километра. Специалисты зафиксировали и изменения магнитных показателей, а именно количество магнитосом и их размеры. Это говорит о том, что бактерии успешно адаптировались к новым условиям обитания.