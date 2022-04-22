Bellingcat заблокировали в России. Рассказываем, как бороться с блокировками

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English (UK)

16 марта Генеральная прокуратура России добавила сайт Bellingcat в список блокировок. Это последняя по времени попытка Москвы не дать общественности знакомиться с нашими расследованиями.

Мы давно осознавали возможность, что наш сайт заблокируют в России. Наши российские читатели для нас очень важны. Поэтому мы приняли меры, чтобы они и впредь имели доступ к нашему сайту. В числе этих мер — использование браузеров Tor и VPN.

Мы также реанимировали наш русскоязычный канал в Телеграме — мессенджере, который российские власти пока не заблокировали. Мы настойчиво советуем нашим российским читателям подписаться на этот канал и присоединиться к (на момент написания материала) 26 000 тех, кто сделали это только за последнюю неделю.

Зеркала на Cloudfront

Команда Bellingcat создала зеркало нашего сайта, доступное напрямую через Cloudfront — крупную сеть распространения контента. Поскольку Cloudfront широко используется по всему интернету, его куда сложнее заблокировать напрямую. Эти зеркала не требуют дополнительных инструментов для доступа, но не обеспечивают ту же конфиденциальность, что VPN и Tor. Ссылки приводятся ниже — просим связаться с нами в Telegram, если какая-то из них перестанет работать.

English: https://d1kn6o6up31pvd.cloudfront.net

Русский: https://d1v9s4gothlgrr.cloudfront.net

Français: https://d1ym11eofrxhxz.cloudfront.net

Español: https://dch0nhoeq467j.cloudfront.net

Deutsch: https://d33gsp7wc2wy41.cloudfront.net

Карта ущерба гражданскому населению Украины: https://dar3kj2zfxmt7.cloudfront.net

Виртуальные частные сети (VPN)

VPN (Virtual Private Network, виртуальная частная сеть) — это программа, которая устанавливается на ваше устройство (компьютер, телефон или планшет), чтобы защитить ваше подключение к интернету. VPN делает это, «перенаправляя» все ваше интернет-соединение на доверенный сервер, который выступает посредником между вашим устройством и мировой сетью. Это позволяет вам скрывать ваше истинное местоположение и сохранять конфиденциальность благодаря мощному шифрованию.

VPN также выполняет функцию обхода цензуры, что открывает доступ к заблокированному контенту. Проблема VPN заключается в доверии: вы должны полностью доверять компании, которая предоставляет услугу. Большинство VPN-провайдеров утверждают, что не сохраняют логов пользователей, но, оказывается, большинство их все-таки сохраняют.

Кроме того, остаются высокие риски, что провайдер VPN сольет информацию о пользователях или исполнит запрос государственных органов. Однако если вы доверяете своему VPN-провайдеру больше, чем вашему интернет-провайдеру или вашему правительству, то пользоваться услугами первого имеет смысл, особенно если он действует за пределами юрисдикции вашего правительства.

Но в любом случае пользователи не должны ожидать, что VPN обеспечит полную анонимность. Мы рекомендуем найти провайдера, который собирает меньше всего данных о пользователях, предлагает надежный и быстрый VPN-сервис, использует сильное шифрование и широко применяет практики аудита. Мы не рекомендуем пользоваться бесплатные VPN-сервисами: в итоге, возможно, вам придется расплачиваться сливом данных вашего соединения неизвестным третьим сторонам.

Если вы находитесь в России, рекомендуем посетить сайт НКО «Роскомсвобода», которая занимается защитой цифровых прав. Там вы найдете список рекомендованных VPN в рамках проекта «Открытый Рунет».

Мы не можем сами полностью поручиться за какой-либо из предложенных сервисов, но они популярны среди многих российских интернет-пользователей.

Браузер Tor

Еще один вариант — использовать Tor (The Onion Relay). Это протокол, который шифрует и перенаправляет интернет-запросы через сеть ретрансляционных узлов, что затрудняет отслеживание интернет-трафика пользователя провайдером. Мосты Tor — это способ подключиться к Tor, не подключаясь к ни одному из публично известных IP-адресов ретрансляторов Tor, что обеспечивает дополнительную безопасность для пользователей, чьи правительства запрещают Tor.

Однако пользователям следует помнить, что последний сервер ретранслятора Tor, известный как «выходной узел», сможет осуществлять мониторинг и и сохранение трафика. Tor скрывает деятельность пользователя от конкретного провайдера, однако пользователь должен учитывать, что кто-то, кроме провайдера, может мониторить активность по всей сети Tor.

Хотя официальный сайт Tor заблокирован в России, существует множество зеркал, с которых можно скачать бразуер Tor, например зеркала от EFF и «Роскомсвободы». Следует отметить, что Tor Project не рекомендует использовать Tor вместе с VPN, поскольку VPN-провайдер может снизить анонимность пользователя.

Скачав браузер Tor, вы получите доступ к доменам верхнего уровня так называемого «даркнета».

Мы создали пять «сайтов onion», к которым можно получить доступ через Tor. Они являются зеркалами основного сайта Bellingcat на всех языках, что позволяет вам, как раньше, изучать наши расследования.

Ссылки приведены ниже — вновь просим связаться с нами в Телеграм, если какая-либо из них перестанет работать.

http://bellcatmbguthn3age23lrbseln2lryzv3mt7whis7ktjw4qrestbzad.onion/

http://ru.bellcatmbguthn3age23lrbseln2lryzv3mt7whis7ktjw4qrestbzad.onion/

http://es.bellcatmbguthn3age23lrbseln2lryzv3mt7whis7ktjw4qrestbzad.onion/

http://fr.bellcatmbguthn3age23lrbseln2lryzv3mt7whis7ktjw4qrestbzad.onion/

http://ukraine.bellcatmbguthn3age23lrbseln2lryzv3mt7whis7ktjw4qrestbzad.onion/

Другие методы и предупреждение

Такие методы легко могут превратить попытки любого государства заблокировать конкретные сайты в игру в «кошки-мышки».

Тем не менее, важно отметить, что ни один метод анонимизации не является польностью безопасным. Узлы Tor могут поддерживать злоумышленники. Правительства могут иметь возможность избирательно деанонимизировать пользователей Tor. Некоторые VPN даже оставляют финансовый документальный след или предоставляют государственным органам информацию о пользователях.

Наконец, стоит упомянуть еще несколько методов.

Например, можно использовать целую операционную систему, которая заточена на сохранение анонимности, например TAILS или Qubes. Однако для этого нужно скачать и установить операционную систему на основе Linux, что может быть трудно и неудобно для недостаточно технически подкованных пользователей.

Возможно, самый простой способ обойти российские блокировки сайтов — использовать прокси-сервис в clearnet (в отличие от даркнета, который доступен только через Tor). Один из примеров можно найти здесь. Однако мы упоминаем этот способ последним по двум простым причинам. Во-первых, сами эти сайты могут быть легко заблокированы российскими властями. Во-вторых, мы обычно не знаем, кто поддерживает эти прокси-сервисы, то есть не знаем, кто и зачем фиксирует IP-адреса пользователей.

Если какой-либо из вышеупомянутых методов перестанет работать, или у вас появятся предложения по их улучшению, просим сообщить нам об этом через контактную форму технической команды Bellingcat или отправить сообщение в наш русскоязычный телеграм-канал.

Источник: Беллингкэт*

*СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента