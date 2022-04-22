Мнение: Генерал о целях спецоперации на Украине

Заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Рустам Миннекаев заявил, что во время второго этапа военной спецоперации на Украине Россия должна установить полный контроль над Донбассом.

«Это позволит… также воздействовать на жизненно важные объекты украинских, черноморские порты, через которые осуществляются поставки сельскохозяйственной, металлургической продукции в другие страны» – заявил генерал. И пояснил:

«Контроль над югом Украины — это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения. Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию».

Похоже, что генерал наговорил лишнего. Оказывается главная задача спецоперации – «коридор в Приднестровье» и блокирование черноморских постов Украины? Так получается?

Выходит, что Путин обманул россиян, когда 24 февраля, отдавая приказ на начало спецоперации, заявил:

«…в соответствии со статьёй 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой мною принято решение о проведении специальной военной операции.

Её цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные, кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации» (отсюда).

Выходит, что демилитаризация и денацификация Украины – это дымовая завеса тем задачам, о которых наговорил генерал-майор Рустам Миннекаев.

Мне вот интересно, СКР уже возбудил уголовное дело в отношении генерала? За распространение фейков об армии России? Хотя тут, по-моему, по большому счету, попахивает разглашением гостайны….

Как не крути, но генералам в политику лучше не лезть и помалкивать… Или как?

На снимке: генерал-майор Рустам Миннекаев, фотография отсюда

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