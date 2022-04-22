На Галапагосских островах нашли новый вид черепах

Эксперты заявили, что в результате новой исследовательской работы удалось открыть новый вид гигантских черепах на Галапагосских островах. Последнее изучение биоразнообразия этих рептилий происходило на данной территории в 1906 году.

По подсчетам специалистов, на 2019 год на самом старом острове Галапагосского архипелага Сан-Кристобаль проживало около 8000 особей черепах. Генетический анализ тканей и крови животных позволил определить, что на территории обитает еще один неизученный вид.

Ученые подчеркнули, что новый вид гигантских черепах отличается от остальных увеличенным размером защитного панциря, поэтому незнающий человек не сможет сразу отличить его представителя от животного другого вида.