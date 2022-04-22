Ванга: «К Собору святого Петра пристроят минареты»

Биограф болгарской ясновидящей Велизар Властимиров опубликовал предсказание пророчицы относительно будущего Собора святого Петра в Ватикане. Ещё в 1987 году Ванга предсказала, что храм постигнет та же участь, что и Айя-Софию в Константинополе: к нему пристроят четыре минарета.

«Придут люди из-за моря, и придут люди по суше. Одни будут есть свинину, а другие их за это будут резать. Будет много страданий и огня. И в год трёх двоек победят те, кто не едят свинину, и захватят город Святого Петра. Они будут резать скот, как людей, и людей, как скот. Взовьётся над шпилями чёрные флаги, а возле дома апостолов возведут четыре минарета», – гласит пророчество Ванги.

По мнению Велизара Властимирова, описанные пророчицей события произойдут уже в 2022 году – поскольку именно он является ближайшим «годом трёх двоек». Под «городом Святого Петра» может подразумеваться либо Рим, либо Санкт-Петербург, однако биограф ясновидящей считает, что «люди, едящие свинину» скорее всего не дойдут до северной столицы России. Поэтому печальная участь превращения в мечеть ожидает именно главный храм Ватикана. Это согласуется с представлением о том, что папа Франциск является последним предстоятелем католической церкви в соответствии с пророчеством св. Махалии о римских папах.

Полный текст этого и других пророчеств Ванги приведён в новой редакции монографии Велизара Властимирова «Вангелион».

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