В Киргизии перенесли День Победы на 8 мая

Указом президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в стране перенесут празднование Дня Победы с 9 на 8 мая, а сам праздник будет переименован в День окончания Второй мировой войны на территории Советского Союза.

“В этом году произошли тектонические изменения. Сегодня нет однозначного ответа, кто прав, кто виноват и в чём виноват, но я уверен, что не киргизы. Если посмотреть объективно, то боевые действия на территории Киргизии не велись, а наш народ стал заложником чужих геополитических амбиций. Однако Киргизия – неотъемлемая часть мира и не может игнорировать исторические события, поэтому мы решили сохранить праздник, но отмечать его 8 мая”, – заявил глава государства.

Власти также сообщили о внесении изменений в программу праздничных мероприятий. Их участникам запретят носить советскую военную форму, георгиевские ленточки, одежду с латинскими буквами Z и V и другими атрибутами в поддержку специальной военной операции России на Украине. Будут запрещены песни на русском языке, а также флаги РФ. Сами акции рекомендовано проводить на расстоянии не менее 500 метров от памятников советским воинам.

В случае нарушения требований законодательства полиция имеет право применять любые меры в отношении нарушителей.

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