 

Чтобы от встречи с парикмахером получить максимум, нужно готовиться за две недели до визита

22.04.2022, 8:15, Разное
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Многие люди считают, что визит в парикмахерскую не требует никакой подготовки. Они ограничиваются лишь выбором прически и окрашивания. Однако специалисты по волосам придерживаются иного мнения на этот счет. Они рекомендуют начинать подготовку за 2 недели до посещения стилиста. Это поможет получить максимальную пользу от встречи с мастером. В статье мы расскажем о правилах подготовки к походу в парикмахерскую.

Избегайте тонирования и фиолетового шампуня

За пару недель до посещения парикмахера прекратите использовать фиолетовый шампунь и тонирующие средства. Дайте им немного смыться с шевелюры. Это позволит стилисту получить правильное представление о том, как выглядят ваши волосы в естественном виде.

Восстановите пряди

За неделю до визита в парикмахерскую начните использовать восстанавливающие средства для волос. Чем здоровее будут ваши локоны, тем легче будет работать мастеру. Он сможет предложить вам большее количество вариантов окраски, а также ему придется обрезать меньше прядей.

Проведите детоксикацию волос

Примерно за сутки до визита проведите детоксикацию волос. Используйте для этого шампунь глубокой очистки или специальные средства для деминерализации прядей.

Эта процедура поможет удалить из шевелюры остатки краски и солей. Это облегчит работу парикмахера и позволит получить идеальную прическу.

Приходите с чистой головой

Многие женщины полагают, что к парикмахеру следует идти с немытой головой. Это большая ошибка. Безусловно, стилист не будет делать прическу на грязные волосы и обязательно их вымоет. Но все же лучше помыть голову непосредственно перед визитом.

Мастер должен видеть, как ведут себя ваши волосы в естественных условиях, когда они чисты. Это поможет ему подобрать идеальный вариант укладки. Парикмахеру будет трудно предусмотреть результат своей работы, если ваши пряди засалены.

Заключение

Начните подготовку к посещению парикмахерской за пару недель до визита. Это облегчит задачу стилиста, а вы останетесь довольными результатом его работы.



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