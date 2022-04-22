 

Мнение: О китайской поддержке

22.04.2022, 7:35, Разное
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Белый дом утверждает, что видит признаки оказания Народно-освободительной армией Китая поддержки вооруженным силам России «прямым и косвенным образом».

Техники НОАК на открытых фото/видео на Украине пока не отмечено – из китайского пока что отмечаются только многочисленные коммерческие дроны, скупаемые по открытым каналам на подразделения.
В принципе, с моей точки зрения, если Китай готов продавать различные ударные и разведывательные БПЛА оптом, то надо брать.
К иранским дронам-камикадзе я бы тоже присмотрелся.

Закупка дронов за рубежом не означает, что надо забрасывать производство у себя.
Наоборот, производственные мощности по выпуску ударных/разведывательных дронов необходимо существенно наращивать, чтобы быть полностью самодостаточным в этом вопросе. Это же касается и вопросов разработки перспективных моделей для войн и конфликтов середины/второй половины 20х годов.

Если есть срочная потребность вот прямо сейчас – нет ничего зазорного купить, если конечно готовы продать в рамках и так наращиваемого военно-технического сотрудничества с Китаем, которому также интересно сотрудничество с РФ в свете предстоящего конфликта вокруг Тайваня.

Официально же Китай на текущем этапе прямых военных поставок в интересах операций ВС РФ на Украине не осуществляет. Обычное военно-техническое сотрудничество продолжается в рабочем порядке.

https://t.me/boris_rozhin – цинк

Источник: Colonel Cassad



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