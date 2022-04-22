Украинский конфликт стал «золотой лихорадкой» для производителей оружия

Оружейные компании спешат нажиться на миллиардных продажах в «золотой лихорадке», созданной обострением ситуации на Украине, пишет The Independent со ссылкой на мнение экспертов. Если поставки Киеву представляют лишь скромные возможности для обогащения, перспектива милитаризации Европы сулит гораздо более прибыльные контракты.



AP

Западные производители вооружения наперегонки спешат заработать миллиарды долларов на продажах благодаря «золотой лихорадке», вызванной спецоперацией РФ в Украине, приводит The Independent слова экспертов. По их мнению, следующим этапом, скорее всего, станет усиление милитаризации Европы.

Как рассказывает издание, США и другие страны Запада уже предоставили крупные суммы денег Украине, чтобы она могла в короткий срок себя защитить: инвестиции позволяют без труда приобрести такие ракетные системы, как «Стингер», «Джавелин» и бронетранспортёр Stormer. За прошлые полгода курс акций авиастроительной компании Raytheon Technologies и других оборонных концернов вырос на 15%. Они присутствуют на секретных заседаниях Пентагона, чтобы понять, какую выгоду могут извлечь из желания Украины и её «харизматичного» президента Владимира Зеленского вооружиться для борьбы с Россией.

Такие первоначальные продажи представляют собой скромные возможности для производителей вооружения, однако настоящая «золотая жила» лежит в перспективе милитаризованной Европы в ближайшие годы. Представители высшего руководства уже говорят об этом направлении развития, обращаясь к держателям акций и экономическим СМИ. Страны, включая Германию, которые со времён окончания Второй мировой войны придерживались принципа пацифизма, теперь стараются переделать всю свою армию. Германия уже заказала у американского концерна Lockheed Martin 35 истребителей F-35 — самых современных военных самолётов.

В интервью британской газете эксперт по международной торговле оружием Уильям Хартунг указал, что такие возможности представляют собой «золотую лихорадку» для этой отрасли. По его словам, производители оружия смогут получить прибыль множеством разных способов: администрация Байдена потратила около $3,2 миллиардов на помощь в вооружении Украины, и хотя пока она идёт из существующих запасов, их собираются пополнить благодаря контрактам с Пентагоном, а также, возможно, заменить некоторые виды оружия, которые поставляют из стран-союзников. «А затем, когда Европа начнёт тратить больше, американские компании получат прибыть и от этого», — считает Хартунг.

Специалист по международной торговле вооружением заметил, что оборонные концерны и так ожидали закончить год в плюсе, а решение Путина вторгнуться на Украину и заставить думать НАТО и другие европейские страны, что они — следующая цель, стало большим стимулом для военной промышленности. В результате выиграли не только отдельные компании, но и весь сектор. Хартинг также рассказал The Independent, что многие торговцы оружием стараются продвигать товары под знамёнами защиты демократических идеалов. В то же время, свидетельствует эксперт, большинство из них думает только о выгоде и не против продавать вооружение авторитарным режимам, таким как Саудовская Аравия и Нигерия.