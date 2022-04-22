Геополитик-прогнозист рассказал, каким будет новый мировой порядок

Многие эксперты сходятся во мнении, что российская военная спецоперация на Украине — лишь пролог будущих конфликтов, которые изменят политическую карту мира. Но каким будет новый мировой порядок и стоит ли ждать Третьей мировой войны?

Казалось, что все последние 10 летит человечество озадачено тем, чтобы избавиться от традиционных энергоресурсов, но теперь выяснилось, что главные козыри в этой большой геополитической игре как раз в руках тех, у кого есть нефть и газ. Именно поэтому Саудовская Аравия и восточные шейхи становятся чуть ли не основными игроками в этой большой игре.

Ричард Бэлф — пожизненный пэр палаты Лордов Соединенного Королевства. Сейчас это один из немногих британцев, кто не стал включать культуру отмены для всего русского.

Ричард Балф: «Я думаю, что Саудовская Аравия, как и многие другие страны, сейчас меняет свою позицию в свете нового мирового порядка, который, если честно, больше зависит от Китая. Санкции успокаивают совесть, но я не считаю их эффективными. Нам нужен ваш газ, нужна ваша пшеница, вам нужны наши технологии. У нас очень маленькая планета, и нам всем придется жить вместе».

Точно такая же позиция сейчас у саудитов, которые решили перейти в расчетах с китайцами на юани. В глазах Запада этот шаг подрывает энергетическую стабильность. Но как получилось, что Соединенные Штаты на наших глазах теряют своего давнего партнера? Если во времена первой холодной войны Америку и Саудовскую Аравию сближало противостояние с безбожниками-коммунистами, то теперь в роли безбожников, пропагандирующих для хранителей мусульманских святынь — Мекки и Медины, новые ценности, выступают США.

Марк ла Кур, владелец нефтегазовой компании (Техас, США): «Саудовская Аравия — мусульманская страна, где геев считают грешниками, поэтому американское отношение к сексуальным меньшинствам там воспринимают как признак слабости. Это, конечно, совсем не располагает к хорошим взаимоотношениям».

Если кому-то союз стран оси Эр-Рияд — Москва — Пекин покажется невероятным, то стоит ознакомиться с предсказаниями настоящей геополитической Ванги нашего времени. Это американец Джордж Фридман — писатель, стратег, профессиональный геополитик-прогнозист. Арабские шейхи выстраиваются в очередь, чтобы послушать его лекции.

Джордж Фридман, писатель, геополитик-прогнозист: «Глобально мир никогда не изменится: всегда будут нации, войны, деньги, любовь. Вот только имена игроков будут другие».

До конца столетия — целых 78 лет и на каждое 10 летие у Джоррджа Фридмана есть прогноз. Репортер «Центрального телевидения» Андрей Суханов поинтересовался у писателя: как ему удалось предсказать в своей книге вооруженный конфликт на Украине?

Джордж Фридман: «Моя теория заключается в том, что нацию можно представить в лице одного человека: он хочет обладать всеми вещами первой необходимости, но его возможностям есть предел. Нации сталкиваются по одним и тем же сценариям».

Всех тех, кто сейчас боится что столкновение на Украине может перерасти в мировую войну, Джордж Фридман спешит успокоить: по его мнению Третья мировая случится не завтра, а в далеком пока еще 2050 году. Главными ее участники могут оказаться те, в ком пока еще никто не видит угрозу планете, — Япония и Польша.

Джордж Фридман: «Польша захочет стать лидером Европы. Каждый, кого я знакомил с таким своим мнением, считал, что я сошел с ума. Но посмотрите на Польшу сейчас — они самые воинственные в Евросоюзе… Обратите внимание также на Японию, экономика которой занимает третье место в мире. Япония на самом деле обладает гораздо большей военной силой, чем она заявляет. И конечно, она захочет контролировать Азию».

То, что произойдет потом, звучит и вовсе как научная фантастика: после окончания Третьей мировой войны, как пишет Фридман, Мексика нападет на Америку и аннексирует Техас.

А если вас заинтересует, что этот политический Нострадамус написал про завершение нынешнего конфликта на Украине, начало которого он предсказал еще 13 лет назад, не поленитесь заглянуть в его книгу. Прочитанное вас сильно удивит.