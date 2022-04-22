США рассматривали возможность нанесения ядерного удара по Луне
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Согласно десяткам документов, полученных правительством США, уже несуществующая программа Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) потратила миллионы долларов на исследование необычных экспериментальных технологий, например, плащи-невидимки, антигравитационные устройства, проходимые червоточины и проложить туннели через Луну ядерной бомбой.
Документы, которые включают почти 1600 страниц отчетов, предложений, контрактов и заметок о встречах, раскрывают некоторые из самых странных приоритетов AATIP – секретной программы Министерства обороны. Программа действовала с 2007 по 2012 год, но стала известна общественности только в 2017 году, когда бывший директор программы ушел в отставку из Министерства обороны.
В том году AATIP стал синонимом НЛО, благодаря нескольким печально известным видео неопознанного самолета, движущегося, казалось бы, невозможными способами, которые бывший директор Луис Элизондо просочился в прессу после его отставки.
Однако новые документы предполагают, что AATIP занимался не только расследованием сообщений о встречах с НЛО, были и другие не менее интересные направления. Архив, состоящий из 51 документа, был получен в рамках Закона о свободе информации.
Пожалуй, наиболее интригующими среди секретных документов являются несколько десятков справочных документов военной разведки (DIRDS), в которых обсуждается жизнеспособность различных «передовых технологий».
Коллекция включает в себя отчеты о «проходимых червоточинах, звездных вратах и отрицательной энергии», «высокочастотной гравитационной волновой связи», «варп-двигателе, темной энергии и манипулировании дополнительными измерениями» и многих других темах, которые известны любителям научной фантастики.
Многие из отчетов подчеркивают непрактичность внедрения передовых технологий. Например, в отчете DIRD о маскировке невидимости авторы (чьи имена были отредактированы во всех отчетах) пишут, что «совершенные устройства маскировки невозможны, потому что они требуют материалов, где скорость света приближается к бесконечности».
Однако маскирующие устройства, которые делают объекты невидимыми для микроволновых датчиков, таких как радары и детекторы движения, «определенно находятся в пределах досягаемости нынешней технологии», пишут авторы доклада.
Другие отчеты не уклоняются от смелых, иногда странных предложений по реализации передовых технологий. В докладе о «движении с отрицательной массой» авторы предлагают план поиска чрезвычайно легких металлов в центре Луны, которые могут быть «в 100 000 раз легче стали, но все же обладают прочностью стали».
Чтобы достичь центра Луны, авторы предлагали взорвать туннель через лунную кору и мантию с использованием термоядерных взрывчатых веществ.
Предстоящие миссии NASA Artemis планируют вернуть людей на Луну впервые с эпохи миссии Аполлон с целью постоянного присутствия на ней человека. Бомбежка Луны ядерными бомбами, вероятно, окажется противоречащим этой миссии.
Позволили ли эти документы получить долгосрочные инвестиции в передовые технологии, неизвестно. Согласно Vice, большая часть повестки дня AATIP опиралась на контрактные исследования частной компании Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS).
Смотреть комментарии → Комментариев нет