США рассматривали возможность нанесения ядерного удара по Луне

Согласно десяткам документов, полученных правительством США, уже несуществующая программа Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) потратила миллионы долларов на исследование необычных экспериментальных технологий, например, плащи-невидимки, антигравитационные устройства, проходимые червоточины и проложить туннели через Луну ядерной бомбой.

Документы, которые включают почти 1600 страниц отчетов, предложений, контрактов и заметок о встречах, раскрывают некоторые из самых странных приоритетов AATIP – секретной программы Министерства обороны. Программа действовала с 2007 по 2012 год, но стала известна общественности только в 2017 году, когда бывший директор программы ушел в отставку из Министерства обороны.

В том году AATIP стал синонимом НЛО, благодаря нескольким печально известным видео неопознанного самолета, движущегося, казалось бы, невозможными способами, которые бывший директор Луис Элизондо просочился в прессу после его отставки.

Однако новые документы предполагают, что AATIP занимался не только расследованием сообщений о встречах с НЛО, были и другие не менее интересные направления. Архив, состоящий из 51 документа, был получен в рамках Закона о свободе информации.

Пожалуй, наиболее интригующими среди секретных документов являются несколько десятков справочных документов военной разведки (DIRDS), в которых обсуждается жизнеспособность различных «передовых технологий».

Коллекция включает в себя отчеты о «проходимых червоточинах, звездных вратах и отрицательной энергии», «высокочастотной гравитационной волновой связи», «варп-двигателе, темной энергии и манипулировании дополнительными измерениями» и многих других темах, которые известны любителям научной фантастики.

Многие из отчетов подчеркивают непрактичность внедрения передовых технологий. Например, в отчете DIRD о маскировке невидимости авторы (чьи имена были отредактированы во всех отчетах) пишут, что «совершенные устройства маскировки невозможны, потому что они требуют материалов, где скорость света приближается к бесконечности».

Однако маскирующие устройства, которые делают объекты невидимыми для микроволновых датчиков, таких как радары и детекторы движения, «определенно находятся в пределах досягаемости нынешней технологии», пишут авторы доклада.

Другие отчеты не уклоняются от смелых, иногда странных предложений по реализации передовых технологий. В докладе о «движении с отрицательной массой» авторы предлагают план поиска чрезвычайно легких металлов в центре Луны, которые могут быть «в 100 000 раз легче стали, но все же обладают прочностью стали».

Чтобы достичь центра Луны, авторы предлагали взорвать туннель через лунную кору и мантию с использованием термоядерных взрывчатых веществ.

Предстоящие миссии NASA Artemis планируют вернуть людей на Луну впервые с эпохи миссии Аполлон с целью постоянного присутствия на ней человека. Бомбежка Луны ядерными бомбами, вероятно, окажется противоречащим этой миссии.

Позволили ли эти документы получить долгосрочные инвестиции в передовые технологии, неизвестно. Согласно Vice, большая часть повестки дня AATIP опиралась на контрактные исследования частной компании Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS).