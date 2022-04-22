Мнение: Мосты через Днепр – куда бить, чтобы обрубить снабжение войск на востоке Украины

Мосты через Днепр: куда бить, чтобы обрубить снабжение войск на востоке Украины

Естественным барьером на Украине служит река Днепр, разделяющая страну на 2 части. Основные боевые действия (за исключением Николаево-Херсонского фронта) проходят на территории восточной Украины (левобережной).

Соответственно, наиболее активная группировка ВСУ находится на левом берегу, а для ее снабжения задействована транспортная инфраструктура (мосты), проложенные через реку Днепр.

На сегодняшний день реку Днепр пересекают 25 мостов:

▪️ 9 автомобильных мостов (2 из которых используются еще и как метромост);

▪️ 6 мостов аффилированы с гидроэлектростанциями (некоторые мосты располагают ж/д путями);

▪️ 4 железнодорожных моста;

▪️ 7 совмещенных мостов (автомобильные и железнодорожные);

▪️ 1 пешеходный мост.

Из них всего лишь три контролируют ВС РФ.

Транспортные пути, проходящие по ГЭС, необходимо выводить из строя ударами по переходам над шлюзами там, где это нужно (от днепровской ГЭС отходит мост, который просто нужно уничтожить).

Подольско-Воскресенский мост в Киеве хоть еще и не достроен, но по фотографиям видно, что его техническое состояние позволяет переправлять через него технику и личный состав ВСУ.

Отдельный вопрос по поводу пешеходного моста в Киеве: через него точно нельзя переправить технику, только личный состав. Можно обдумать целесообразность его сохранения для нужд жителей Киева. Или не думать и тоже уничтожить.

Необходимо максимально ответственно отнестись к защите мостов, которые контролируют ВС РФ: уничтожение этих мостов фактически отрежет от снабжения нашу группировку войск на правом берегу Днепра и создаст угрозы захвата Херсона. А на наведение понтонных переправ нужно время.

▪️Автомобильные мосты:

➖Метромост — 50.442501, 30.563779

➖Мост магистрали Т0412 — 48.534451, 34.595396

➖Мост Паттона — 50.426439, 30.579051

➖Подольско-Воскресенский мост — 50.472893, 30.534585

➖Северный мост — 50.490727, 30.535890

➖Центральный мост — 48.475458, 35.055637

➖Южный мост (Днепропетровск) — 48.410023, 35.095007

➖Южный мост (Киев) — 50.395044, 30.587853

▪️Железнодорожные мосты:

➖ж/д мост Струве — 50.415300, 30.581998

➖Мерефо-Херсонский мост — 48.467118, 35.082528

➖Петровский ж/д мост — 50.483749, 30.541933

▪️Мосты ГЭС:

➖Днепровская ГЭС — 47.870910, 35.082297

➖Каневская ГЭС — 49.762001, 31.465413

➖Киевская ГЭС — 50.589581, 30.506533

➖Кременчугская ГЭС — 49.073305, 33.250628

➖Среднеднепровская ГЭС — 48.546577, 34.540022

▪️Пешеходные мосты:

➖Парковый мост — 50.456628, 30.534055

▪️Совмещенные мосты:

➖Амурский мост — 48.485541, 35.025935

➖Вантовый мост — 47.842485, 35.085464

➖Дарницкий мост — 50.415142, 30.583059

➖Кайдакский мост — 48.497858, 34.965484

➖Крюковский мост — 49.051567, 33.424058

➖Мост Преображенского — 47.845719, 35.084378 (нанесен удар 21 апреля, техническое состояние неизвестно (https://t.me/rybar/31562))

➖Черкасская дамба — 49.479441, 32.039883

https://t.me/boris_rozhin/44173 – цинк

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