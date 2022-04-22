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Пасмурно и тепло

22.04.2022, 7:07, Погода
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Малооблачная и солнечная погода в центрально-европейской части России к выходным сменится ветреной и дождливой.

До региона добрался атмосферный фронт циклона, кружащего над акваторией Норвежского моря. Местами уже прошли дожди, местами сильные, и даже похолодало.

Но к празднику православной Пасхи заметно потеплеет. Впрочем, по прогнозу метеорологов, вероятность дождей сохранится.

23-24 апреля в Москве и Ярославле днем до +16, в ночные часы не ниже 7 градусов тепла. В Санкт-Петербурге будет заметно прохладнее – не выше +10.

В начале следующей недели характер погоды не изменится – будет тепло, с небольшими дождями, однако уже с середины немного похолодает – до +10 … +12 градусов днем.

Атмосферное давление в выходные 746-748 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный, до 5 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым теплым, даже жарким, 24 апреля было в 1950 году: +28,0 градусов. А 23 апреля 1981 года в городе холодно: -5,9 градуса.




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