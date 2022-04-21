Мнение: Что за цель имеет в виду Медведев?

Зачастил Дмитрий Медведев громкими публичными заявлениями.

Сегодня зампред Совбеза России написал в своем Telegram-канале: «Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью».

Лично я не понял Медведева. Что должен понять «упоротый украинский начальник»? Что на Украине равноценно Крымскому мосту?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

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