 

Мнение: Что за цель имеет в виду Медведев?

21.04.2022, 20:55, Разное
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Зачастил Дмитрий Медведев громкими публичными заявлениями.

Сегодня зампред Совбеза России написал в своем Telegram-канале: «Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью».

Лично я не понял Медведева. Что должен понять «упоротый украинский начальник»?  Что на Украине равноценно Крымскому мосту?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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