Мнение: Что за цель имеет в виду Медведев?
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Зачастил Дмитрий Медведев громкими публичными заявлениями.
Сегодня зампред Совбеза России написал в своем Telegram-канале: «Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью».
Лично я не понял Медведева. Что должен понять «упоротый украинский начальник»? Что на Украине равноценно Крымскому мосту?
Фотография Дмитрия Медведева отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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