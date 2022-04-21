В школах введут обучение берестяной грамоте и плетению лаптей

Министерство просвещения РФ подготовило проект закона “О внесении изменений в школьную программу в соответствии с современными тенденциями импортозамещения”.

После принятия Госдумой закона в сентябре школьников и учителей ждут новые предметы и темы, в частности, на уроках русского языка будут изучать письмо на бересте (кора березы) и глиняных табличках, на уроках труда – учиться плести лапти, щипать лучины и правильно топить печь, биология уделит больше внимания местным видам животных и растений, а так же методам охоты и добычи, разделке туш и выделке шкур.

На уроках математики упор будет сделан на практическом применении подручных предметов в жизни, для измерения размеров, веса и построений на местности. Минимальные изменения произойдут в преподавании музыки и литературы. При изучении иностранных языков английский, французский и немецкий языки рекомендовано заменить на китайский и корейский.

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