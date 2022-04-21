Press TV – вредят ЕС, больше чем Кремлю — в Брюсселе усомнились в эффективности антироссийских санкций

Накануне в Европарламенте обсудили влияние западных ограничений против России. Некоторые законодатели выразили мнение, что меры не смогли сдержать наступление страны на Украине. Более того, на взгляд ряда депутатов, за санкции зачастую приходится расплачиваться самим гражданам ЕС, передаёт Press TV.

В среду в Европарламенте законодатели собрались, чтобы оценить влияние западных санкций в отношении России. Ограничения затрагивают банковский, энергетический, транспортный и технологический секторы, а также свыше 800 граждан федерации.

ДЭВИД МАКАЛЛИСТЕР, евродепутат от Германии: Все санкции, принятые к настоящему моменту, не сдержали российскую вооружённую агрессию против Украины, и конфликт, к сожалению, продолжается.

Затем Макаллистер отметил, что сейчас рубль стоит больше, чем до начала конфликта, а российский Центробанк преуспевает благодаря золотовалютным запасам. Тем не менее высокопоставленные чиновники ЕС настаивают, что санкции работают.

ЛЮК ДЕВИНЬ, представитель внешнеполитической службы ЕС: Мы считаем, что эти меры значительно повысили издержки РФ за агрессию и ограничили её военные возможности.

Некоторые евродепутаты считают, что США и другие страны НАТО не хотят, чтобы конфликт заканчивался.

МИК УОЛЛЕС, евродепутат от Ирландии: Они очень довольны тем, что этот конфликт продолжается. С его начала стоимость акций пяти крупнейших американских производителей оружия взлетела более чем на 20 процентов.

Другие утверждают, что санкции вредят гражданам ЕС гораздо больше, чем Кремлю.

МАНУЭЛЬ ПИНЕДА, евродепутат от Ирландии: Санкции не помогут найти решение этого конфликта. ВПК и энергетический сектор США извлекают выгоду. Самые незащищённые граждане ЕС расплачиваются за эти санкции каждый раз, когда они заправляют машину или оплачивают счета за электричество.

Правительства ЕС критикуют за то, что они имплементируют принятые санкции слишком медленно.

ТИЙС РОЙТЕН, евродепутат от Нидерландов: Страны-члены, в том числе моя собственная, позволяют олигархам очень быстро перемещать их ресурсы, неделями задерживая реализацию санкций. Это абсолютное безобразие!

Представители Европейской комиссии заявили законодателям, что нефтяное эмбарго будет включено в шестой раунд санкций, который составляется в настоящий момент.

ДЖЕРОМ ХЬЮЗ, корреспондент Press TV в Брюсселе: Чиновники обращают внимание на то, что Россия — второй по величине экспортёр нефти в мире после Саудовской Аравии и что более половины российских поставок идут на европейский рынок, благодаря чему Москва ежегодно получает 45 миллиардов евро.

Лидеры ЕС расходятся во мнении относительно того, как далеко им следует зайти в энергетическом вопросе из-за опасений, что полномасштабное нефтяное эмбарго в ответ может вызвать серьёзные экономические проблемы.

Джером Хьюз, Press TV, Брюссель.

Дата выхода в эфир 21 апреля 2022 года.