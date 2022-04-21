Telegraph – Джокович и Навратилова осудили решение об отстранении от Уимблдона российских и белорусских теннисистов

Новак Джокович и Мартина Навратилова раскритиковали решение организаторов Уимблдонского турнира об отстранении от грядущих соревнований российских и белорусских спортсменов, пишет The Daily Telegraph. Навратилова, в частности, заявила, что была «опустошена» и «почти в слезах» от этого решения.



AP

Теннисист Новак Джокович и бывшая теннисистка Мартина Навратилова осудили решение организаторов Уимблдонского турнира об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях, которые пройдут этим летом, пишет The Daily Telegraph.



«Я всегда первым буду осуждать этот вооружённый конфликт. Будучи ребёнком войны, я знаю, какую эмоциональную травму нам оставляет война. Мы в Сербии знаем, что здесь происходило в 1999 году, простые люди всегда страдают. У нас было много войн на Балканах. При этом я не могу поддержать решение Уимблдона. Это не вина спортсменов. Когда политика вмешивается в спорт, обычно ничего хорошего не выходит», — заявил Джокович.

В эмоциональном интервью радиостанции LBC Навратилова, которая отказалась от чешского гражданства в 1975 году в разгар холодной войны, чтобы принять гражданство США, сказала, что была «опустошена» и «почти в слезах» от этого решения.

«Отстранение — это не выход, — сказала бывшая теннисистка. — И как бы я ни сочувствовала украинским спортсменам и украинскому народу, честно говоря, я думаю, что это просто заходит дальше, чем нужно. По-моему, это неправильное решение. Это несправедливо по отношению ко всему миру».



Навратилова также отметила, что некоторые российские и белорусские спортсмены даже выразили своё несогласие с вооружённым конфликтом.

«Единственный вариант для них сейчас — это покинуть свою страну. Это то, что мне пришлось сделать в 75-м из-за тоталитарного режима. И теперь мы просим их сделать то же самое из-за политики, из-за производимого впечатления. Я, конечно, понимаю запрет команд, но на индивидуальном уровне, по-моему, это просто неправильно», — сказала Навратилова.



Как поясняет издание, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) принял решение о полном запрете на участие в Уимблдонском турнире российских и белорусских теннисистов из-за продолжающегося вооружённого конфликта на Украине, а также из-за возможной пиар-катастрофы, которая может произойти в том случае, если членам королевской семьи придётся участвовать во вручении кубка российскому теннисисту.

Россиянин Даниил Медведев, вторая ракетка мира и действующий чемпион US Open, обычно входит в число фаворитов турнира, отмечается в статье. В прошлом году герцогиня Кембриджская, покровительница AELTC, наблюдала из королевской ложи за триумфом Джоковича на Центральном корте, а затем поздравила его, когда он получал трофей.



Ещё больше усугубить неловкую ситуацию может тот факт, что к предстоящему турниру будет приковано особое внимание, так как в этом году будет отмечаться столетие Центрального корта Уимблдона, пишет The Daily Telegraph.