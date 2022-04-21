Застройщики выступают за консолидацию отрасли во время санкций

Генеральный директор группы компаний “КОРТРОС” Станислав Киселев на пресс-конференции Московского бизнес клуба заявил, что строительная отрасль в России должна консолидироваться в условиях санкций. По его словам, потребности клиентов несомненно важны, но в настоящий момент стоят задачи гораздо мощнее. “Важно] выстоять, поддержать и себя, и клиента, партнера”, – сказал эксперт.

Киселев считает, что партнеры могу опираться в том числе на договоренности, которые не были отражены в ранее подписанных документах. Тем, кто готов плотно сотрудничать, предоставят дополнительный объем работ и авансирование, пойдут навстречу, отметил гендиректор ГК “КОРТРОС”.

По его мнению, все решения являются выполнимыми, но для выстраивания новых цепочек необходимо примерно полгода. Сейчас меняется ситуация с поставщиками, нужно ориентироваться на Азию, тем более что с китайскими компаниями уже есть партнерские отношения, опыт работы с ними, добавил Киселев.

Напомним, в 2021 году группа компаний “КОРТРОС” вошла в рейтинг Forbes “20 крупнейший застройщиков России”. Девелопер занял пятое место в категории “жилье бизнес-класса”.

ГК “КОРТРОС” была создана в 2005 году. Она работает в восьми регионах. Проектные офисы находятся в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. За 16 лет компания возвела 3,24 миллиона квадратных метров жилья.